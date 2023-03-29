Мессі забив сотий гол за збірну Аргентини: попереду лише іранець та Роналду – відео

Нападник "альбіселесте" оформив хет-трик у ворота Кюрасао у товариському поєдинку. Тепер Ліонель починає гонитву за бомбардирським рекордом серед збірних.

Аргентина – Кюрасао 7:0

Голи: Мессі, 20, 33, 37, Гонсалес, 23, Енцо Фернандес, 35, Ді Марія, 78, Монтіель, 87.

Протягом міжнародної паузи проходили ігри не тільки кваліфікації Євро-2024, а ще і спаринги, пише 24 канал. Так, чинний чемпіон світу Аргентина провела свої перші матчі вже у статусі найкращої команди.

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Минулої п'ятниці, 24 березня, аргентинці обіграли вдома збірну Панами з рахунком 2:0. Один із голів тоді забив Ліонель Мессі, який став для нього 99-им за збірну.

А через п'ять днів "альбіселесте" зіграли товариський матч проти команди Кюрасао. Чемпіони світу не помітили карлика, відвантаживши у його ворота сім сухих м'ячів.

Відеоогляд матчу Аргентина – Кюрасао:

Сам Мессі провів весь матч і відзначився хет-триком та асистом. Ці три голи дозволили зірці ПСЖ перетнути відмітку у сотню точних ударів за збірну. Тепер на його рахунку 102 голи у 174 іграх за "сріблясту" збірну.

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Мессі в гонитві за Роналду: