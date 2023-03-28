У ролі гостей на захід запросили тренерський штаб та футболістів збірної Аргентини, які у фіналі ЧС-2022 в Катарі переграли у серії пенальті Францію. Усі вони отримали копії Кубка світу, Копа Америки та трофею Фіналіссіма.

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Неймовірний сюрприз для Лео

Усі ці кубки здобули підопічні Ліонеля Скалоні за останні роки.

Перед жеребкування відбувся ще один емоційний момент. Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі вийшов на сцену, де побачив свою статую у повний зріст із чемпіонським титулом.

Вона була настільки реалістичною, що здалеку було складно відрізнити, де стоїть Мессі, а де його нежива копія.

Лео був приємно вражений таким сюрпризом.

Тепер статуя Мессі стоятиме поруч із статуями легендарних Марадони та Пеле у музеї КОНМЕБОЛ.

Мессі побачив свою статую у повний зріст: дивіться відео



Статуя Ліонеля Мессі у повний зріст / Фото з інстаграму Ліонеля Мессі

Нагадаємо, що Мессі став автором дубля у ворота Франції у фіналі ЧС-2022. Також Ліонель реалізував перше пенальті у післяматчевій серії 11-метрових.

Основний та додатковий час того фіналу закінчився бойовою мировою 2:2, тому долю переможця ЧС-2022 визначали у серії пенальті, де точнішими були аргентинці 4:2.

Було багато чуток, що Лео на мажорній ноті закінчить свої виступи за збірну, але розвіяв усі чутки та продовжить феєрити за Аргентину.

До слова. Вже 29 березня аргентинська збірна проведе товариську гру проти Кюрасао.