Аргентина – Кюрасао 7:0

Голы: Месси, 20, 33, 37, Гонсалес, 23, Энцо Фернандес, 35, Ди Мария, 78, Монтиэль, 87.

В течение международной паузы проходили игры не только квалификации Евро-2024, но и спарринги, пишет 24 канал. Да, действующий чемпион мира Аргентина провела свои первые матчи уже в статусе лучшей команды.

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В прошлую пятницу, 24 марта, аргентинцы обыграли дома сборную Панамы со счетом 2:0. Один из голов тогда забил Лионель Месси, который стал для него девяносто девятым за сборную.

А спустя пять дней "альбиселесте" сыграли товарищеский матч против команды Кюрасао. Чемпионы мира не заметили карлика, отгрузив в его ворота семь сухих мячей.

Видеообзор матча Аргентина – Кюрасао:

Сам Месси провел весь матч и отличился хет-триком и ассистом. Эти три гола позволили звезде ПСЖ пересечь отметку в сотню точных ударов за сборную. Теперь на его счету 102 гола в 174 играх за "серебристую" сборную.

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Месси в погоне за Роналду: