Аргентина – Кюрасао 7:0
Голи: Мессі, 20, 33, 37, Гонсалес, 23, Енцо Фернандес, 35, Ді Марія, 78, Монтіель, 87.
Протягом міжнародної паузи проходили ігри не тільки кваліфікації Євро-2024, а ще і спаринги, пише 24 канал. Так, чинний чемпіон світу Аргентина провела свої перші матчі вже у статусі найкращої команди.
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Минулої п'ятниці, 24 березня, аргентинці обіграли вдома збірну Панами з рахунком 2:0. Один із голів тоді забив Ліонель Мессі, який став для нього 99-им за збірну.
А через п'ять днів "альбіселесте" зіграли товариський матч проти команди Кюрасао. Чемпіони світу не помітили карлика, відвантаживши у його ворота сім сухих м'ячів.
Відеоогляд матчу Аргентина – Кюрасао:
Сам Мессі провів весь матч і відзначився хет-триком та асистом. Ці три голи дозволили зірці ПСЖ перетнути відмітку у сотню точних ударів за збірну. Тепер на його рахунку 102 голи у 174 іграх за "сріблясту" збірну.
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Мессі в гонитві за Роналду:
- У рейтингу найкращих бомбардирів усіх збірних Лео посідає третю сходинку.
- Попереду лише екснападник збірної Ірану Алі Даеї, у якого 109 точних ударів, та одвічний конкурент аргентинця Кріштіану Роналду.
- 38-річний португалець протягом цієї міжнародної паузи забив чотири голи (по два у ворота Ліхтенштейна та Люксембурга) і довів свій показник до 122 голів.
- При цьому CR7 вийшов на чисте перше місце по кількості матчів за національні збірні – аж 198.
- На рахунку Мессі 9 хет-триків у складі національної збірної, на один менше ніж у Кріштіану
- Також на рахунку Лео є один пента-трик (минулого року у ворота Естонії), тоді як Роналду забивав два покери (Андоррі та Литві)
- Найбільш улюбленими суперниками для Мессі є Болівія, Еквадор та Уругвай. Гірській збірній аргентинець забив 8 голів, тоді як останнім двом південноамериканським командам – по 6.