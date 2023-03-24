Чинні чемпіони світу провели товариський поєдинок проти збірної Панами (2:0) у своїх рідних стінах, а саме на стадіоні "Монументаль". Фанати розкупили усі 83 тисячі квитків на поєдинок ще за декілька тижнів до початку матчу, аби влаштувати разом з футболістами справжню феєрію на трибунах.

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Шалене свято

Аргентинська федерація футболу влаштувала помпезний прийом своїм чемпіонам. "Біло-блакитні" з'явилися на футбольному полі під свій неофіційний гімн та шалене скандування фанатів, які швиденько розчулили футболістів. На очах зіркових гравців моментально з'явилися сльози. Вболівальники збірної Аргентини не прийшли на стадіон, аби подивитись на поєдинок зі скромною Панамою, вони жадали вшанувати Ліонеля Мессі та Ко.

Відео прийому чемпіонів:

Після фінального свистка все тільки розпочалось. Спочатку головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні підійшов до мікрофона та видав емоційну промову, а згодом піддався відчуттям та заспівав разом з вболівальниками про подвиги Мессі на Мундіалі. Проте фанатам було мало. Збуджені вболівальники благали багаторазового володаря Золотого М'яча станцювати, від чого аргентинець помітно зніяковів. Ліоель таки не виконав прохання фанатів, проте сказав важливі слова.

Я завжди мріяв про цей момент і святкування разом з усіма вами. З моєю країною – Аргентиною. Не забуваймо про тих хлопців, що програли у попередніх фіналах. Вони багато зробили для збірної та заслуговують поваги,

– зазначив Мессі.

Та от і не обійшлося і без скандальних епізодів. Звичайно ж відзначився і Еміліано Мартінес, який повторив своє фірмове святкування. Кожен футболіст збірної Аргентини отримав точну копію Кубка світу. Команда повинна була в унісон підняти трофей, на полі з'явились дружини та діти гравців. Тут зафеєрив Мартінес, та от цього разу його підтримали й інші партнери.

Скандальне святкування гравців Аргентини / інстаграм "біло-синіх"

До того ж чемпіони світу вирішили підтримати образливі кричалки фанатів, які були адресовані їхнім запеклим суперникам, такі як :"мертва Франція" або ж "мертва Бразилія". Гравці збірної Панами також вирішили приєднатись до святкувань. Двоє латиноамериканських футболістів намагалися роздягнути Енцо Фернандеса на сувеніри і ледь не побилися. Зніяковілому півзахиснику у якийсь момент навіть довелося заспокоювати своїх суперників-хуліганів.

Свій наступний поєдинок збірна Аргентини проведе 28-го березня проти команди Кюрасао, який також носитиме товариський характер. Фанати "біло-блакитних" отримають нагоду продовжити своє шалене святкування.