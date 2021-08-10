Мессі вибрав знаковий ігровий номер у ПСЖ
Джерело:Marca
Французький ПСЖ вже 11 серпня планує офіційно представити Ліонеля Мессі. Аргентинський футболіст, схоже, визначився з ігровим номером у новому клубі.
Мессі вибрав номер у ПСЖ
Паризький клуб запропонував Мессі взяти номер 30. Саме під ним Лео дебютував за Барселону у 2004 році.
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Цікаво, що 30 номер у французькій Лізі 1 зазвичай зарезервований для воротарів. Та через статус Мессі Ліга 1 навряд чи відмовить реєструвати форварда під цим номером.
Повідомляється, що альтернативним був 19 номер. Під ним Мессі також грав у юності.
У Барселоні Мессі в останні роки виступав під 10 номером. Футболіст ПСЖ Неймар, який грав з Лео у Барселоні, запропонував аргентинцю свій 10 номер. Але Ліонель відмовився.
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Мессі переходить у ПСЖ: головне
- Мессі став вільним агентом 30 червня. У 34-річного аргентинця закінчився контракт з Барселоною.
- Сторони вели перемовини про продовження угоди. Але 5 серпня Барселона повідомила, що не підпише контракт з Мессі.
- На заваді контракту стали правила Ла Ліги. Якби Барселона підписала новий контракт з Мессі, то ризикувала б збанкрутувати.
- 10 серпня ПСЖ анонсував перехід Ліонеля, який прибув у Париж та привітався з місцевими фанатами.