Літнє міжсезоння 2021 року обіцяє бути гарячим та може увінчатися несподіваними змінами. Спорт 24 пропонує список топ-футболістів, чиї контракти добігають кінця.

Цілий ряд зіркових футболістів мають контракти зі своїми клубами до 30 червня 2021 року, пише 24 канал. За пів року до завершення угоди гравці можуть домовлятися про безкоштовний перехід в інший клуб.

До слова Новий "Король футболу": Мессі побив рекорд легендарного Пеле

За даними Transfermark, контракти закінчуються у Ліонеля Мессі з Барселони, Серхіо Рамоса з Реала та Девіда Алаби з Баварії. Наразі не відомо, де ці футболісти продовжать кар'єру.

Топ-футболісти, які можуть стати вільними агентами

Ліонель Мессі (Барселона) Девід Алаба (Баварія) Джанлуїджі Доннарумма (Мілан) Мемфіс Депай (Ліон) Джорджіньо Вейналдум (Ліверпуль) Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті) Анхель Ді Марія (ПСЖ) Серхіо Рамос (Реал) Аркадіуш Мілік (Наполі) Юліан Дракслер (ПСЖ) Лука Модрич (Реал) Генріх Мхітарян (Рома) Хакан Чалханоглу (Мілан) Джером Боатенг (Баварія)



Футболісти, у яких закінчуються контракти / Інфографіка 24 каналу

До уваги. Названі футболісти вже влітку можуть стати вільними агентами. Відтак, за перехід такого футболіста в іншу команду клуб не отримає нічого. Наприклад, вартість Мессі складає 110 мільйонів євро. Алаба коштує 71,50 мільйона євро. Ціна Доннарумми складає 66 мільйонів євро. Депай коштує 49,50 мільйона євро.