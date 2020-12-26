Французький ПСЖ активно шукає нового наставника на заміну Томасу Тухелю. Маурісіо Почеттіно може стати наступником німця та привести у клуб зіркового Ліонеля Мессі.

У четвер, 24 грудня, Томас Тухель несподівано покинув пост головного тренера ПСЖ. Начебто клуб звільнив наставника після інтерв'ю, у якому він розкритикував менеджмент. 48-річний Маурісіо Почеттіно – головний пріоритет французького гранда. Однією з причин підписання контракту саме з аргентинцем є хороші стосунки тренера з Ліонелем Мессі, якого так сильно хочуть бачити у команді боси ПСЖ, повідомляє Le Parisien.

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Місцеві ЗМІ ж називали причиною відставки рішення спортивного директора Леонардо. Він перебував у не найкращих стосунках з Тухелем і шукав приводу для відставки тренера – каталізатором стали неоднозначні виступи у Лізі 1.

Лео на крок ближчий до ПСЖ

Вже незабаром фахівець може очолити тренерський місток парижан. Призначення Почеттіно може посприяти трансферу зіркового Лео. Земляки у теплих стосунках та починали ігрову кар'єру в одному клубі – Ньюеллс Олд Бойз.

Сам Маурісіо не проти, щоб у його команді грав зірковий земляк. Ще одним плюсом для ПСЖ є те, що у їх складі вже грає бразилець Неймар, який теж воліє знову зіграти пліч-о-пліч з Ліонелем.

Але у наставника з'явились серйозні конкуренти на посаду. Ними стали Тіаго Мотта та Массімільяно Аллегрі. Всі три тренери перебувають без команди.

Мотта – колишній гравець ПСЖ, він 6 років віддав парижанам (2012/18). Однак його перший тренерський досвід, у 2019 році в італійському Дженоа, вийшов невдалим: Мотта протримався на містку лише 3 місяці та був звільнений.

– колишній гравець ПСЖ, він 6 років віддав парижанам (2012/18). Однак його перший тренерський досвід, у 2019 році в італійському Дженоа, вийшов невдалим: Мотта протримався на містку лише 3 місяці та був звільнений. Аллегрі ж весною 2019 року покинув Ювентус та так і не знайшов нового місця роботи.

ж весною 2019 року покинув Ювентус та так і не знайшов нового місця роботи. Почеттіно також перебуває без клубу. Останнім клубом аргентинського спеціаліста був англійський Тоттенхем.