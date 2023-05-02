Без жодного дозволу: Мессі проігнорував тренування ПСЖ, поїхавши на відпочинок

Скандальна атмосфера навколо Ліонеля Мессі у ПСЖ продовжує набувати нових обертів. Аргентинець дозволив собі не з'явитись на тренуванні паризького клубу.

33-й тур Ліги 1 приніс сенсаційну домашню поразку ПСЖ від Лор'яна 1:3. Єдиний гол престижу у складі парижан забив Кіліан Мбаппе. Відзначимо, що із 20 хвилини паризький клуб грав у меншості після вилучення Ашрафа Хакімі.

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Пішов наперекір рішенню керівництва ПСЖ

Керівництво ПСЖ різко відреагувало на таке фіаско. Боси парижан скасували усі додаткові вихідні та поставили тренування для команди на наступний день після гри, яка відбулась 30 квітня.

На тренування 1 травня з'явились усі, крім аргентинського нападника Ліонеля Мессі. Зірковий футболіст проігнорував зміни від керівництва клубу та поїхав разом із родиною на відпочинок у Саудівську Аравію у рамках свого контракту з туристичною агенцією.

Відзначимо, що ця поїздка повинна була відбутись для Лео ще раніше, але була відкладена через невдалі виступи команди в Лізі чемпіонів, звідки парижани вилетіли на стадії 1/8 фіналу від мюнхенської Баварії.

Цікаво, що на цю поїздку Мессі не отримав жодного дозволу ні від керівництва клубу, ні від тренерського штабу на чолі з Крістофом Гальтьє.

Зірковий нападник запевнив, що поїздку більше відкладати не можна через кліматичні умови в Саудівській Аравії.

Такий категоричний вчинок Мессі не сподобався його одноклубникам, тренерам та босам ПСЖ. Виходить, що Лео знову ставить власні інтереси вище, аніж інтереси команди.

ПСЖ не коментує ситуацію з Лео. Нараз невідомо, чи застосують до Мессі, якісь покарання.

До слова. Це вже далеко не перший такий випадок із Мессі. На одному з тренувань Лео дозволив собі завчасно покинути тренувальний процес лише через те, що йому не сподобалась вправа від тренерського штабу.

На фоні скандалів ЗМІ активно сватають Мессі у Барселону, де він провів чудові 16 років. Однак керівництво ПСЖ усі силами спробують зберегти Лео у своїй команді. Адже його присутність впливає не лише на гру, а й на імідж клубу.

Уболівальники каталонського клубу з нетерпінням чекають на повернення Лео. Натомість фанати ПСЖ освистують аргентинця через його скандальну поведінку.

ПСЖ попри поразку від Лор'яна одноосібно лідирує у Лізі 1, маючи перевагу над другим Марселем у 5 балів. У наступному матчі парижани 7 квітня зіграють на виїзді проти Труа.

Як Ліонель Мессі виступає за ПСЖ