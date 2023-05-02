Команда Шона Дайча йде на передостанньому 19-му місці у таблиці АПЛ. "Іриски" набрали лише 29 очок у 34-х зіграних турах. Нижче лише розташовується Саутгемптон, який має 24 бали.

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Така ситуація може вплинути на долю багатьох гравців Евертона, зокрема українського захисника Віталія Миколенка. Вже у своєму другому сезоні за "ірисок" футболіст може вилетіти із АПЛ у Чемпіоншип.

Циганик: В нього позитивна преса, здебільшого позитивні оцінки

Однак відомий український коментатор Ігор Циганик впевнений навіть якщо Евертон покине АПЛ, то Миколенко продовжить виступати в англійській першості. Навряд Віталій разом із командою буде намагатись знову підвищитись у класі.

Тобто журналіст натякає, що на Миколенка будуть претендувати клубу, які залишаться в АПЛ на сезон-2023/2024. Також Циганик зачепив тему можливого виліту Борнмута, куди нещодавно перебрався інший колишній динамівець Ілля Забарний. Але виліт "вишень" не виглядає таким однозначним, адже клуб йде з 39 очками на 13-й позиції.

"Я, коли Динамо продавало Забарного в Борнмут, говорив з Ігорем Суркісом і сказав йому: "Команда ж вилітає". А він відповів: "В мене таке враження, що вони мають якийсь план, що якщо вилетять, то Іллю продадуть", – відповів Циганик.

Думаю є така сама історія і в Евертона з Миколенком. "Іриски" будуть розуміти, що заходитимуть нові команди, інші будуть шукати гравців, а в Миколенка хороша статистика. Останнім часом він грає не так часто, як раніше. Але в нього позитивна преса, здебільшого позитивні оцінки. Тому я думаю, якщо навіть Евертон вилетить, то Миколенко залишиться в АПЛ,

– додав журналіст.

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