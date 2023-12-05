Американський журнал TIME підбиває підсумки року. За версією видання, найкращим спортсменом 2023 року став аргентинець Ліонель Мессі.

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Мессі спровокував футбольний бум в США

Влітку 36-річний нападник мав кілька варіантів продовження кар'єри. Найбільш привабливою у фінансовому плані виглядала пропозиція з Саудівської Аравії. Та все ж Лео обрав американський клуб Інтер Маямі, хоча контракт був значно скромнішим.

Завдяки приїзду легенди до Сполучених Штатів Америки різко зріс інтерес до футболу на континенті. Відвідуваність стадіонів, ціни на квитки, продаж товарів та сувенірів з прізвищем Мессі значно збільшилися. З приїздом Мессі в Штатах почався справжній футбольний бум.

У найближчі три роки США приймають три великі міжнародні турніри: Копа Америка у 2024 році, Клубний чемпіонат світу з футболу у 2025 році та найграндіозніший з них, чемпіонат світу з футболу у 2026 році. Тож приїзд чотириразового володаря "Золотого м'яча" виявився дуже доречним.

Саме за популяризацію футболу в США Ліонель Мессі отримав нагороду від журналу TIME.

Мессі – найкращий спортсмен 2023 року / time.com

Нагадаємо, що наприкінці жовтня Ліонель Мессі отримав свій четвертий "Золотий м'яч". 36-річний форвард Інтер Маямі випередив молодих зірок сучасного футболу Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе.