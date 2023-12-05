Американский журнал TIME подводит итоги года. По версии издания, лучшим спортсменом в 2023 году стал аргентинец Лионель Месси.

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Месси спровоцировал футбольный бум в США

Летом 36-летний нападающий имел несколько вариантов продолжения карьеры. Наиболее привлекательным в финансовом плане выглядело предложение из Саудовской Аравии. И все же Лео выбрал американский клуб Интер Майами, хотя контракт был значительно скромнее.

Благодаря приезду легенды в Соединенные Штаты Америки резко возрос интерес к футболу на континенте. Посещаемость стадионов, цены на билеты, продажа товаров и сувениров с фамилией Месси значительно увеличились. С приездом Месси в Штатах начался настоящий футбольный бум.

В ближайшие три года США принимают три больших международных турнира: Копа Америка в 2024 году, Клубный чемпионат мира по футболу в 2025 году и самый грандиозный из них, чемпионат мира по футболу в 2026 году. Поэтому приезд четырехкратного обладателя "Золотого мяча" оказался очень кстати.

Именно за популяризацию футбола в США Лионель Месси получил награду от журнала TIME.

Месси – лучший спортсмен 2023 года / time.com

Напомним, что в конце октября Лионель Месси получил свой четвертый "Золотой мяч". 36-летний форвард Интер Майами опередил молодых звезд современного футбола Эрлинга Голанда и Килиана Мбаппе.