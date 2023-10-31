У понеділок, 30 жовтня, в Парижі відбулась церемонія нагородження "Золотий М'яч-2023". Переможцем головної нагороди став Ліонель Мессі, який у грудні минулого року виграв з Аргентиною ЧС-2022.

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Для Ліонеля це вже восьмий Золотий М'яч в кар'єрі. Під час церемонії аргентинцю дали слово і він розповів, кого вважає наступними володарями цього трофея.

Мессі та Голанд – екстраординарні гравці. Я провів два роки в одному клубі з Кіліаном. Знаю, що у нього великий талант. Він ще дуже молодий. Вони обидва ще молоді. В майбутньому ми зустрінемо їх тут ще. У Голанда також видатна кар'єра. Я впевнений, що вони теж дуже скоро стануть володарями Золотого М'яча,

– заявив Лео.

Відзначимо, що Ерлінг посів друге місце у голосування, а Кіліан – третє. Саме ці гравці минулого сезону стали найбільш результативними гравцями, забивши у всіх турнірах 56 та 54 голів відповідно.

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Для норвежця сезон вийшов взагалі казковим на клубному рівні. Голанду підкорилась АПЛ, Кубок Англії, Ліга чемпіонів та Суперкубок УЄФА. При цьому нападник Манчестер Сіті став найкращим бомбардиром чемпіонату Англії із рекордним показником у 36 голів.

Зі свого боку, Мбаппе вп'яте поспіль став найкращим бомбардиром Ліги 1 в складі ПСЖ. Крім того, форвард став віцечемпіоном світу 2022 року та оформив хет-трик у фіналі.