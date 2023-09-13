Проте з початку повномасштабного вторгенння зірковий футболіст дуже болісно сприйняв російську агресію. ВІн перестав цим займатися та на тривалий час пропав з публічного поля.

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Повернення Мілевського

У 2023 році він почав з'являтися на публіці, а тепер оголосив про нову для себе роботу. Мілевський у соцмережах повідомив про створення корпоративної сторінки, де наведений список послуг, які він буде надавати в подальшому.

Артем повноцінно переходить до лав інстаблогерів та займатиметься рекламою. Ціни варіюються від 400 до 2500 євро. Крім реклами, можна замовити привітання від Мілевського з днем народження та опцію "виїзд" у межах Києва.



Прайс послуг від Мілевського / інстаграм футболіста

Зазначимо. Його найкращий друг зі світу футболу Олександр Алієв наразі служить у лавах ЗСУ та нещодавно перебував на Донеччині, звідки поділився світлинами з підписниками.