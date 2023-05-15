Лікар Арсенала пояснив ситуацію з травмованими гравцями: чи зіграє Зінченко у сезоні-2022/2023

Лондонський Арсенал бляклою грою в останніх турах залишає себе шансів на чемпіонство в АПЛ-2022/2023. Наприкінці сезону "каноніри" ще й втратили декількох гравців основи.

В останніх турах Мікель Артета не може розраховувати одразу на трьох гравців основного складу Арсенала. У лазареті команди перебувають Габріел Мартінеллі, Вільям Саліба та Олександр Зінченко.

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Не робить остаточних висновків

Лікар "канонірів" Гері О’Дрісколл прокоментував ситуацію з травмованими футболістами. Медик футбольного клубу позитивно мислить щодо швидкості відновлення гравців, які перебувають у лазареті.

Щодо Мартінеллі, то Габріел отримав невелике пошкодження та швидше за все ще зіграє у сезоні-2022/2023. Щодо Саліба та Зінченка лікар Арсенала дав схожий прогноз.

О'Дрісколл запевнив, що усім колективом вони працюють на те, аби травмовані футболісти ще допомогти Арсеналу у поточному сезоні.

Мартінеллі травмований. Це був жахливий фол, ганебне порушення правил. Має невелике пошкодження, але має бути в порядку. Думаю, до кінця сезону повернеться на поле. Щодо Зінченка не впевнений. Побачимо. Всі працюють, щоб повернутися до кінця сезону. Те саме стосується Саліба,

– заявив О’Дрісколл.

Відзначимо, що Арсенал у попередній грі несподівано вдома був розгромлений Брайтоном 0:3. Ця поразка зменшила шанси "канонірів" на чемпіонство в АПЛ-2022/2023. Відставання від МанСіті збільшилось до 4-х балів. Однак у "містян" ще є гра у запасі.

До травми Мартінеллі встиг провести за лондонський клуб 46 матчів, у яких відзначився 15 голами та 6 асистами.

Щодо Саліба, то захисник провів у сезоні-2022/2023 за Арсенал вже 33 зустрічі. 22-річний французький футболіст забив 3 голи та віддав одну результативну передачу.

Окремо слід виділити нашого земляка Зінченка. Олександр у своєму першому сезоні за "канонірів" вже відіграв 33 поєдинки, у яких забив дебютний гол та віддав 2 асисти.

Цікаво, що перед матчем проти Брайтона стало відомо, що Олександр не зіграє за лондонців до кінця поточного сезону через травму литкового м'яза, яку отримав у грі проти Ньюкасла. Однак згодом з'явилось спростування. Зінченка помітили на тренуванні Арсенала. Українець займався у загальній групі. Артета теж не підтвердив найгірші прогнози щодо лівого захисника.

Але у заявку Арсенала на гру проти Брайтона Зінченко так і не потрапив.

До слова. Попереду в Арсенала ще два матчі АПЛ – проти Ноттінгем Форест (20 травня) та Вулверхемптона (28 травня).