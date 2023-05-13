Раніше повідомлялось, що 26-річний український футболіст пошкодив литковий м'яч у матчі проти Ньюкасла. Начебто ця травма вибила Зінченка з обойми до кінця сезону, а повернеться Олександр на поле лише напередодні сезону-2023/2024.

До теми Тренер Арсенала дав втішний прогноз щодо травми Зінченка

Травма виявилась не такою ж серйозною?

Однак головний тренер Арсенала Мікель Артета не був таким категоричним та вселив надію своїм коментарем. Наставник ""канонірів" не підтвердив той факт, що Сашко вибув до кінця поточного сезону.

13 травня у твітері повідомили, що Зінченко разом із загальною групою готувався до гри проти Брайтона. Олександр потрапив на одне фото з Жезусом та Жоржинью. Український лівий захисник, як завжди, зосереджено слухав настанови тренера.

Виявилось, що вердикти щодо травми Сашка та хвилювання були передчасними. Із Зінченком все гаразд, що може не тішити.



Зінченко на тренуванні Арсенала / Фото з твітеру afcstuff

Відзначимо, що Арсенал продовжує боротьбу за чемпіонство в АПЛ. Відставання від МанСіті складає лише один бал. Однак у "містян" ще є гра у запасі.

Зверніть увагу! Матч Арсенал – Брайтона відбудеться 14 травня о 18:30.

Зінченко до цього поєдинку провів вже за "канонірів" 33 поєдинки, у яких відзначився голом та 2 асистами. Вже у своєму першому сезоні за Арсенал українець може підійняти над головою черговий трофей чемпіона Англії.

Нагадаємо, що Сашко перейшов у червону частину Лондона у липні 2022-гоо року.