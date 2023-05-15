У першому таймі МанСіті вийшов уперед після голу Ілкая Гюндогана 0:1. До перерви Ерлінг Голанд поодвоїв перевагу "містян". Команди пішли на відпочинок за 0:2 на табло "Ґудісон-Парк".

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Оригінальність від забивного форварда

Після 15-хвилинного відпочинку м'яч ще одного разу побував у володіннях Евертона. Дубль оформив Гюндоган. Ілкай довів рахунок до розгромного 0:3. На цьому команда Пепа Гвардіоли зупинилась та більше не забивала. Фінальний свисток зафіксував рахунок зустрічі 0:3 на користь МанСіті.

Евертону, за який виступає українець Віталій Миколенко, не вдалось відібрати очки у лідера та допомогти Арсеналу наблизитись до першого місця.

Відзначимо! У 36-му турі Арсенал вдома був розгромлений Брайтоном 0:3. "Каноніри" фактично втратили шанси на чемпіонство в цьому сезоні АПЛ. Теоретично ще шанси є, але для цього потрібно перемагати в усіх наступних матчах та сподіватись на втрату балів від МанСіті.

Гол у ворота Евертона став для Голанда 36-м у 33-х зіграних поєдинках сезону-2022/2023 АПЛ. Також в активі Ерлінга 7 асистів у матчах Англійської Прем'єр-ліги.

Після переможного матчу забивний нападник збірної Норвегії показав, як власноруч переправив цифру у 35 голів на своїх бутсах. Голанд просто взяв маркер та закреслив цифру "5", написавши замість неї "6".

З таким темпом Ерлінгу доведеться ще не раз переправляти цифри на своїх бутсах. Норвежець продовжує забивати майже у кожному матчі та вести МанСіті до нових трофеїв.



Голанд переправив цифру голів на своїх бутсах / Фото з інстаграму Ерлінга

Наразі Сіті лідирує в АПЛ, маючи перевагу над другим Арсеналом у 4 бали. Але у "містян" ще й є гра у запасі. "Каноніри" ж видихнулись наприкінці сезону, їх гра далека від ідеальної.

Також підопічні Гвардіоли продовжують боротись за кубок Ліги чемпіонів. У першому півфінальному матчі Манчестер Сіті розписало мирову 1:1 із мадридським Реалом. Їх друга зустріч відбудеться 17 травня у Манчестері.

3 червня МанСіті зіграє у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед. Одразу на трьох фронтах продовжують грати "містяни".

Ерлінг Голанд розриває Англійську Прем'єр-лігу

1 липня 2022 року Манчестер Сіті оголосило про підписання Ерлінга Голанда. Англійський гранд уклав контракт із норвежцем до 30 червня 2027-го року.

Майже одразу футболіст став головним бомбардиром та лідером команди. Захисникам суперників дуже складно грати проти такого таранного форварда, зріст якого без 5 сантиметрів буде 2 метри. І це лише у 22 роки.

Вже у своєму першому сезоні за "містян" Голанд вже провів 48 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 52 голи та віддав 8 асистів.

Ще у 28-му турі Ерлінг побив рекорд за голами в одному сезоні АПЛ. До цього це результативне досягнення належало Енді Коулу та Алану Ширеру, які відзначилися по 34 рази у воротах суперників в одному сезоні.

До слова. Попереду у МанСіті три гри в АПЛ – проти Челсі, Брайтона та Брентфорда. Також фінал Кубка Англії проти МЮ та друга зустріч в ЛЧ проти Реала. У випадку перемоги Сіті зіграє ще й у фіналі Ліги чемпіонів проти переможця пари Інтер – Мілан.