У першому таймі МанСіті вийшов уперед після голу Ілкая Гюндогана 0:1. До перерви Ерлінг Голанд поодвоїв перевагу "містян". Команди пішли на відпочинок за 0:2 на табло "Ґудісон-Парк".
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Оригінальність від забивного форварда
Після 15-хвилинного відпочинку м'яч ще одного разу побував у володіннях Евертона. Дубль оформив Гюндоган. Ілкай довів рахунок до розгромного 0:3. На цьому команда Пепа Гвардіоли зупинилась та більше не забивала. Фінальний свисток зафіксував рахунок зустрічі 0:3 на користь МанСіті.
Евертону, за який виступає українець Віталій Миколенко, не вдалось відібрати очки у лідера та допомогти Арсеналу наблизитись до першого місця.
Гол у ворота Евертона став для Голанда 36-м у 33-х зіграних поєдинках сезону-2022/2023 АПЛ. Також в активі Ерлінга 7 асистів у матчах Англійської Прем'єр-ліги.
Після переможного матчу забивний нападник збірної Норвегії показав, як власноруч переправив цифру у 35 голів на своїх бутсах. Голанд просто взяв маркер та закреслив цифру "5", написавши замість неї "6".
З таким темпом Ерлінгу доведеться ще не раз переправляти цифри на своїх бутсах. Норвежець продовжує забивати майже у кожному матчі та вести МанСіті до нових трофеїв.
Голанд переправив цифру голів на своїх бутсах / Фото з інстаграму Ерлінга
Наразі Сіті лідирує в АПЛ, маючи перевагу над другим Арсеналом у 4 бали. Але у "містян" ще й є гра у запасі. "Каноніри" ж видихнулись наприкінці сезону, їх гра далека від ідеальної.
Також підопічні Гвардіоли продовжують боротись за кубок Ліги чемпіонів. У першому півфінальному матчі Манчестер Сіті розписало мирову 1:1 із мадридським Реалом. Їх друга зустріч відбудеться 17 травня у Манчестері.
3 червня МанСіті зіграє у фіналі Кубка Англії проти Манчестер Юнайтед. Одразу на трьох фронтах продовжують грати "містяни".
Ерлінг Голанд розриває Англійську Прем'єр-лігу
- 1 липня 2022 року Манчестер Сіті оголосило про підписання Ерлінга Голанда. Англійський гранд уклав контракт із норвежцем до 30 червня 2027-го року.
- Майже одразу футболіст став головним бомбардиром та лідером команди. Захисникам суперників дуже складно грати проти такого таранного форварда, зріст якого без 5 сантиметрів буде 2 метри. І це лише у 22 роки.
- Вже у своєму першому сезоні за "містян" Голанд вже провів 48 матчів в усіх турнірах, у яких наколотив 52 голи та віддав 8 асистів.
- Ще у 28-му турі Ерлінг побив рекорд за голами в одному сезоні АПЛ. До цього це результативне досягнення належало Енді Коулу та Алану Ширеру, які відзначилися по 34 рази у воротах суперників в одному сезоні.