В Лізі Європи цього тижня відбулись перші матчі 1/8 фіналу. На жаль, представник України Шахтар вже залишив турнір, поступившись у минулій стадії Марселю, пише 24 канал.

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Успіх італійців та провал Брайтона

Саме з 1/8 фіналу почали свій шлях у плей-оф головні фаворити ЛЄ. Схоже, що до них варто віднести і Марсель, адже команда Жана-Луї Гассе знищила вдома Вільярреал та де-факто пройшла у чвертьфінал.

Також вже у наступній стадії можуть себе бачити Ліверпуль та Рома, які теж здолали опонентів у чотири м'ячі. Причому римляни принизили Брайтон Роберто Де Дзербі, котрий також розглядався одним із претендентів на трофей.

Несподіванкою стала осічка Баєра на полі Карабаха, але підопічні Алонсо продовжують не програвати цього сезону. Єдиним українцем в ЛЄ залишається Анатолій Трубін, чия Бенфіка билась із Рейнджерсом. Матч в Ліссабоні завершився бойовою нічиєю 2:2.

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Всі результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи

Спортинг (Португалія) – Аталанта (Італія) 1:1

Карабах (Азербайджан) – Баєр (Німеччина) 2:2

Рома (Італія) – Брайтон (Англія) 4:0

Славія (Чехія) – Ліверпуль (Англія) 1:5

Марсель (Франція) – Вільярреал (Іспанія) 4:0

Мілан (Італія) – Спарта (Чехія) 4:2

Бенфіка (Португалія) – Рейнджерс (Шотландія) 2:2

Фрайбург (Німеччина) – Вест Гем (Англія) 1:0

Довідка. Матчі-відповіді пройдуть 14 березня на стадіонах команд, що грали в гостях у звітних зустрічах.