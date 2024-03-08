В Лиге Европы на этой неделе состоялись первые матчи 1/8 финала. К сожалению, представитель Украины Шахтер уже покинул турнир, уступив в прошлой стадии Марселю, пишет 24 канал.

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Успех итальянцев и провал Брайтона

Именно с 1/8 финала начали свой путь в плей-офф главные фавориты ЛЕ. Похоже, что к ним стоит отнести и Марсель, ведь команда Жана-Луи Гассе уничтожила дома Вильярреал и де-факто прошла в четвертьфинал.

Также уже в следующей стадии могут себя видеть Ливерпуль и Рома, которые тоже одолели оппонентов в четыре мяча. Причем римляне унизили Брайтон Роберто Де Дзерби, который также рассматривался одним из претендентов на трофей.

Неожиданностью стала осечка Байера на поле Карабаха, но подопечные Алонсо продолжают не проигрывать в этом сезоне. Единственным украинцем в ЛЕ остается Анатолий Трубин, чья Бенфика сражалась с Рейнджерсом. Матч в Лиссабоне завершился боевой ничьей 2:2.

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Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

Спортинг (Португалия) – Аталанта (Италия) 1:1

Карабах (Азербайджан) – Байер (Германия) 2:2

Рома (Италия) – Брайтон (Англия) 4:0

Славия (Чехия) – Ливерпуль (Англия) 1:5

Марсель (Франция) – Вильярреал (Испания) 4:0

Милан (Италия) – Спарта (Чехия) 4:2

Бенфика (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия) 2:2

Фрайбург (Германия) – Вест Хэм (Англия) 1:0

Справка. Ответные матчи пройдут 14 марта на стадионах команд, игравших в гостях в отчетных встречах.