Група із 6-7 невідомих людей у капюшонах здійснили напад на уболівальників Брайтона у самісінькому центрі Рима. Жахливий інцидент стався ввечері 6 березня поблизу місцевої гордості архітектури та історії – Колізею.

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Напад на фанів англійського клубу

Невідомі пограбували двох фанатів англійського клубу. Внаслідок нападу уболівальники "чайок" отримали ножові поранення у ноги, а грабіжники поцупили гаманці та документи гостей із Англії. Постраждалі звернулись за допомогою до одного із місцевих ресторанів.

Після чого фанів було доправлено до найближчої лікарні Рима. На щастя, життю уболівальників Брайтон нічого не загрожує.

Цікаво, що римська поліція повідомила, що ультрас Роми не причетний до розбійного нападу на англійських фанатів у центрі Рима. Однак такий інцидент все одно є дуже неприємним для уболівальників із Англії.

Зверніть увагу! Поєдинок Рома – Брайтон розпочнеться 7 березня о 19:45 (за київським часом). Це буде перша гра між клубами у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Матч-відповідь відбудеться 14 березня в Англії.