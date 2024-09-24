Збірна України продовжує виступи в Лізі націй. Напередодні нових турів Сергій Ребров вирішив викликати дебютанта.

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Хто отримає дебютний виклик

За інформацією Sport.ua вперше до національної команди можуть викликати півзахисника Шахтаря, Артема Бондаренка, який в останніх матчах продемонстрував хорошу форму.

Зокрема Сергій Ребров має певні кадрові проблеми. Руслан Маліновський не зможе взяти участь через травму, а Олександр Зінченко мало грає за Арсенал. Під питанням також виклик Сергія Сидорчука, який не має ігрової практики у Вестерло.

Довідка. Раніше Артем Бондаренко виступав лише за молодіжну збірну України.

Відзначимо, що наступні матчі Ліги націй Україна зіграє 11 жовтня проти Грузії та 14 жовтня проти Чехії.