Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі генузійців у гостьовому матчі проти Венеції. На жаль, український півзахисник отримав серйозну травму та не зміг продовжити матч, повідомляє 24 канал.

Читайте також Не бачить майбутнього в Челсі: Мудрик взимку планує покинути лондонців

Жахлива травма Руслана Маліновського

На самому початку другого тайму Руслан Маліновський виконав невдалий підкат, вибиваючи м'яч зі свого штрафного майданчику. У підсумку українець не зміг сам покинути поле, його виносила на ношах.

На 50-й хвилині матчу Маліновського через травму замінив Андреа Пінамонті. За попередньою інформацією український футболіст травмував щиколотку. У цьому сезоні Руслан зіграв у шести матчах і відзначився одним асистом.

Моторошне відео травми Руслана Малиновського:

У підсумку Дженоа на виїзді поступилось Венеції з рахунком 2:0. Наступний матч команда Руслана Маліновського зіграє у 1/16 Кубку Італії проти Сампдорії, але на жаль українець не зможе допомогти команді протягом тривалого часу.