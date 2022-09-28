Україна залишилась в дивізіоні В Ліги націй: хто можливі суперники, коли жеребкування та матчі

28 вересня 2022 , 20:13
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Команда Олександра Петракова не змогла вийти до елітної ліги турніру. Наступний сезон Ліги націй почнеться аж через два роки, проте потенційні суперники вже відомі.

У вівторок збірна України завершила виступи у Лізі націй 2022-2023. Команда Олександра Петракова не зуміла вийти в Лігу А, куди відправилась збірна Шотландії.

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Це вже коштувало Україні потраплянням у третій кошик при жеребкуванні кваліфікації Євро-2024. Також наша команда залишилась у дивізіоні В на наступну Лігу націй, пише 24 канал.

З ким зіграє Україна

Стартує вона вже після наступного чемпіонату Європи, восени 2024 року. Але вже відомі потенційні суперники нашої команди у четвертому розіграші турніру. Кошики у дивізіоні В виглядають так:

ПЕРШИЙ: Австрія, Чехія, Англія, Уельс.
ДРУГИЙ: Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія.
ТРЕТІЙ: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія.
ЧЕТВЕРТИЙ: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.

Формат та дати Ліги націй 2024-2025

Поки УЄФА не призначив дати матчів та інших процедур. Втім очікується, що жеребкування групової стадії відбудеться у січні-лютому 2024 року, а самі ігри – у вересні, жовтні та листопаді того ж року.

"Фінал чотирьох" має пройти у червня 2025 року. Також визначились кошики і у інших дивізіонах. Під питанням залишаються по дві позиції в Лігах С та D.

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Литва зіграє з білоруссю, а Гібралтар – із Кіпром у боротьбі за місце в третьому дивізіоні. Також поки серед учасників значиться росія, яку наразу УЄФА відсторонює від всіх своїх змагань.

  ЛІГА А ЛІГА В ЛІГА С ЛІГА D
1 КОШИК Нідерланди
Хорватія
Іспанія
Італія		 Австрія
Чехія
Англія
Уельс		 Румунія
Швеція
Вірменія
росія		 Литва/білорусь
Кіпр/Гібралтар
2 КОШИК Данія
Португалія
Бельгія
Угорщина		 Фінляндія
Україна
Ісландія
Норвегія		 Люксембург
Азербайджан
Косово
Болгарія		 Молдова
Мальта
3 КОШИК Швейцарія
Німеччина
Польща
Франція		 Словенія
Ірландія
Албанія
Чорногорія		 Фарери
Півн. Македонія
Словаччина
Півн. Ірландія		 Андорра
Сан-Маріно
4 КОШИК Ізраїль
Боснія та Герцеговина
Сербія
Шотландія		 Грузія
Греція
Туреччина
Казахстан		 Литва/білорусь
Кіпр/Гібралтар
Латвія
Естонія		 Ліхтенштейн

Нагадаємо, що за перемогу у Лізі націй 2022-2023 посперечаються Нідерланди, Хорватія, Іспанія та Італія. "Фінал чотирьох" пройде, ймовірніше за все, у "країні тюльпанів" з 14 по 18 червня наступного року.

Автор: Анатолій Дерека