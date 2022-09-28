Україна залишилась в дивізіоні В Ліги націй: хто можливі суперники, коли жеребкування та матчі

Команда Олександра Петракова не змогла вийти до елітної ліги турніру. Наступний сезон Ліги націй почнеться аж через два роки, проте потенційні суперники вже відомі.

У вівторок збірна України завершила виступи у Лізі націй 2022-2023. Команда Олександра Петракова не зуміла вийти в Лігу А, куди відправилась збірна Шотландії.

До теми Україна не зуміла обіграти Шотландію в Лізі націй, залишившись у дивізіоні B

Це вже коштувало Україні потраплянням у третій кошик при жеребкуванні кваліфікації Євро-2024. Також наша команда залишилась у дивізіоні В на наступну Лігу націй, пише 24 канал.

З ким зіграє Україна

Стартує вона вже після наступного чемпіонату Європи, восени 2024 року. Але вже відомі потенційні суперники нашої команди у четвертому розіграші турніру. Кошики у дивізіоні В виглядають так:

ПЕРШИЙ: Австрія, Чехія, Англія, Уельс.

ДРУГИЙ: Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія.

ТРЕТІЙ: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія.

ЧЕТВЕРТИЙ: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.

Формат та дати Ліги націй 2024-2025

Поки УЄФА не призначив дати матчів та інших процедур. Втім очікується, що жеребкування групової стадії відбудеться у січні-лютому 2024 року, а самі ігри – у вересні, жовтні та листопаді того ж року.

"Фінал чотирьох" має пройти у червня 2025 року. Також визначились кошики і у інших дивізіонах. Під питанням залишаються по дві позиції в Лігах С та D.

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Литва зіграє з білоруссю, а Гібралтар – із Кіпром у боротьбі за місце в третьому дивізіоні. Також поки серед учасників значиться росія, яку наразу УЄФА відсторонює від всіх своїх змагань.

ЛІГА А ЛІГА В ЛІГА С ЛІГА D 1 КОШИК Нідерланди

Хорватія

Іспанія

Італія Австрія

Чехія

Англія

Уельс Румунія

Швеція

Вірменія

росія Литва/білорусь

Кіпр/Гібралтар 2 КОШИК Данія

Португалія

Бельгія

Угорщина Фінляндія

Україна

Ісландія

Норвегія Люксембург

Азербайджан

Косово

Болгарія Молдова

Мальта 3 КОШИК Швейцарія

Німеччина

Польща

Франція Словенія

Ірландія

Албанія

Чорногорія Фарери

Півн. Македонія

Словаччина

Півн. Ірландія Андорра

Сан-Маріно 4 КОШИК Ізраїль

Боснія та Герцеговина

Сербія

Шотландія Грузія

Греція

Туреччина

Казахстан Литва/білорусь

Кіпр/Гібралтар

Латвія

Естонія Ліхтенштейн

Нагадаємо, що за перемогу у Лізі націй 2022-2023 посперечаються Нідерланди, Хорватія, Іспанія та Італія. "Фінал чотирьох" пройде, ймовірніше за все, у "країні тюльпанів" з 14 по 18 червня наступного року.