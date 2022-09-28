Збірна України не змогла здобути перемогу в групі Ліги націй. Розписавши нульову нічию з Шотландією, підопічні Петракова залишились у дивізіоні В, пише 24 канал.
До теми Україна не зуміла обіграти Шотландію в Лізі націй, залишившись у дивізіоні B
Також результати Ліги націй впливали і на розподіл кошиків при жеребкуванні кваліфікації Євро-2024. Перемога в групі дозволила би "синьо-жовтим" опинитись у другому кошику.
Втім, там будуть саме шотландці, а Україна посіяна у третьому. Таким чином, наша збірна точно не зіграє проти Ісландії, Норвегії, Словенії, Ірландії, Албанії, Чорногорії, Румунії, Швеції та Вірменії.
СКЛАД КОШИКІВ
Жеребкування пройде 9 жовтня у Франкфурті-на-Майні. Команди розділяться на десять груп: 7 з них матимуть по п'ять команд, 3 – по шість.
Збірні, які кваліфікувались у "фінал чотирьох", гарантовано потраплять в групи з меншою кількістю суперників. Мова про Нідерланди, Хорватію, Іспанію та Італію.
Хто поїде на Євро-2024
На чемпіонат Європи потраплять по дві найкращі команди кожної з груп. Також шанс на путівку на ЧЄ отримають переможці груп Ліги націй, серед яких у форматі плей-офф будуть розіграні ще три квитки.
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Сам Чемпіонат Європи пройде з 14 червня по 14 липня 2024 року у Німеччині. Чинним володарем трофею є Італія, яка рік тому здолала у фіналі Англію в серії пенальті.