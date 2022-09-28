У вівторок збірна України завершила виступи у Лізі націй 2022-2023. Команда Олександра Петракова не зуміла вийти в Лігу А, куди відправилась збірна Шотландії.
До теми Україна не зуміла обіграти Шотландію в Лізі націй, залишившись у дивізіоні B
Це вже коштувало Україні потраплянням у третій кошик при жеребкуванні кваліфікації Євро-2024. Також наша команда залишилась у дивізіоні В на наступну Лігу націй, пише 24 канал.
З ким зіграє Україна
Стартує вона вже після наступного чемпіонату Європи, восени 2024 року. Але вже відомі потенційні суперники нашої команди у четвертому розіграші турніру. Кошики у дивізіоні В виглядають так:
ПЕРШИЙ: Австрія, Чехія, Англія, Уельс.
ДРУГИЙ: Фінляндія, Україна, Ісландія, Норвегія.
ТРЕТІЙ: Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія.
ЧЕТВЕРТИЙ: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан.
Формат та дати Ліги націй 2024-2025
Поки УЄФА не призначив дати матчів та інших процедур. Втім очікується, що жеребкування групової стадії відбудеться у січні-лютому 2024 року, а самі ігри – у вересні, жовтні та листопаді того ж року.
"Фінал чотирьох" має пройти у червня 2025 року. Також визначились кошики і у інших дивізіонах. Під питанням залишаються по дві позиції в Лігах С та D.
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Литва зіграє з білоруссю, а Гібралтар – із Кіпром у боротьбі за місце в третьому дивізіоні. Також поки серед учасників значиться росія, яку наразу УЄФА відсторонює від всіх своїх змагань.
|ЛІГА А
|ЛІГА В
|ЛІГА С
|ЛІГА D
|1 КОШИК
|Нідерланди
Хорватія
Іспанія
Італія
|Австрія
Чехія
Англія
Уельс
|Румунія
Швеція
Вірменія
росія
|Литва/білорусь
Кіпр/Гібралтар
|2 КОШИК
|Данія
Португалія
Бельгія
Угорщина
|Фінляндія
Україна
Ісландія
Норвегія
|Люксембург
Азербайджан
Косово
Болгарія
|Молдова
Мальта
|3 КОШИК
|Швейцарія
Німеччина
Польща
Франція
|Словенія
Ірландія
Албанія
Чорногорія
|Фарери
Півн. Македонія
Словаччина
Півн. Ірландія
|Андорра
Сан-Маріно
|4 КОШИК
|Ізраїль
Боснія та Герцеговина
Сербія
Шотландія
|Грузія
Греція
Туреччина
Казахстан
|Литва/білорусь
Кіпр/Гібралтар
Латвія
Естонія
|Ліхтенштейн
Нагадаємо, що за перемогу у Лізі націй 2022-2023 посперечаються Нідерланди, Хорватія, Іспанія та Італія. "Фінал чотирьох" пройде, ймовірніше за все, у "країні тюльпанів" з 14 по 18 червня наступного року.