Результати 1/8 фіналу Ліги конференцій: божевільні ізраїльтяни, успіх Фонсеки та невиграш Аякса

Ліга конференцій виходить на завершальну стадію, коли головні фаворити змагання починають битися один з одним на вибування. Вашій увазі - результати всіх ігор 1/8 фіналу.

В третьому за рангом єврокубку Лізі конференцій розпочалась стадія 1/8 фіналу. На дистанцію вийшли головні фаворити змагання, які виграли свої групи, пише 24 канал.

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Ізраїль запалює, Фонсека йде далі

Центральною парою дня була битва між Аяксом та Астон Віллою, які розглядаються як одні з фаворитів турніру. Втім команди не порадували фанатів голами, розписавши "нулі" в Амстердамі.

Серед інших претендентів на титул варто виділити легку перемогу Лілля Паулу Фонсеки над Штурмом. А ось Фіорентина влаштувала перестрілку з Маккабі (Хайфа) та у матчі із сімома голами таки змогла здобути в Ізраїлі перемогу (3:3).

Натомість продовжує запалювати інший Маккабі, з Тель-Авіва. Команда в групі впевнено вибила Зорю, а тепер розібралась на виїзді із міцним Олімпіакосом (4:1).

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Серед інших несподіванок – поразка ПАОКа від загребського Динамо та перемога Мольде над Брюгге. Не мав також проблем із суперником Фенербахче, який після розгрому в Бельгії може бачити себе в 1/4 фіналу ЛК. Матчі-відповіді звітної стадії пройдуть 14 березня.

Всі результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій