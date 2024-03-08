В третьем по рангу еврокубке Лиге конференций началась стадия 1/8 финала. На дистанцию вышли главные фавориты соревнования, которые выиграли свои группы, пишет 24 канал.

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Израиль зажигает, Фонсека идет дальше

Центральной парой дня была битва между Аяксом и Астон Виллой, которые рассматриваются как одни из фаворитов турнира. Впрочем команды не порадовали фанатов голами, расписав "нули" в Амстердаме.

Среди других претендентов на титул стоит выделить легкую победу Лилля Паулу Фонсеки над Штурмом. А вот Фиорентина устроила перестрелку с Маккаби (Хайфа) и в матче с семью голами таки смогла одержать в Израиле победу (3:3).

Зато продолжает зажигать другой Маккаби, из Тель-Авива. Команда в группе уверенно выбила Зарю, а теперь разобралась на выезде с крепким Олимпиакосом (4:1).

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Среди других неожиданностей – поражение ПАОКа от загребского Динамо и победа Мольде над Брюгге. Не имел также проблем с соперником Фенербахче, который после разгрома в Бельгии может видеть себя в 1/4 финала ЛК. Ответные матчи отчетной стадии пройдут 14 марта.

Все результаты первых матчей 1/8 финала Лиги конференций