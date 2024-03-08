В третьому за рангом єврокубку Лізі конференцій розпочалась стадія 1/8 фіналу. На дистанцію вийшли головні фаворити змагання, які виграли свої групи, пише 24 канал.
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Ізраїль запалює, Фонсека йде далі
Центральною парою дня була битва між Аяксом та Астон Віллою, які розглядаються як одні з фаворитів турніру. Втім команди не порадували фанатів голами, розписавши "нулі" в Амстердамі.
Серед інших претендентів на титул варто виділити легку перемогу Лілля Паулу Фонсеки над Штурмом. А ось Фіорентина влаштувала перестрілку з Маккабі (Хайфа) та у матчі із сімома голами таки змогла здобути в Ізраїлі перемогу (3:3).
Натомість продовжує запалювати інший Маккабі, з Тель-Авіва. Команда в групі впевнено вибила Зорю, а тепер розібралась на виїзді із міцним Олімпіакосом (4:1).
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Серед інших несподіванок – поразка ПАОКа від загребського Динамо та перемога Мольде над Брюгге. Не мав також проблем із суперником Фенербахче, який після розгрому в Бельгії може бачити себе в 1/4 фіналу ЛК. Матчі-відповіді звітної стадії пройдуть 14 березня.
Всі результати перших матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій
- Аякс (Нідерланди) – Астон Вілла (Англія) 0:0
- Мольде (Норвегія) – Брюгге (Бельгія) 2:1
- Олімпіакос (Греція) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 1:4
- Штурм (Австрія) – Лілль (Франція) 0:3
- Маккабі Хайфа (Ізраїль) – Фіорентина (Італія) 3:4
- Динамо Загреб (Хорватія) – ПАОК (Греція) 2:0
- Уніон Сен-Жиллуаз (Бельгія) – Фенербахче (Туреччина) 0:3
- Серветт (Швейцарія) – Вікторія (Чехія) 0:0