Хто вийшов в 1/4 фіналу Ліги конференцій: список команд, дати матчів та коли жеребкування

Другий в історії сезон Ліги конференцій наближається до свого завершення. У гонці за трофеєм залишилось всього вісім команд, з яких лише три представляють топ-ліги.

У четвер, 16 березня, завершились матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій, пише 24 канал. У цьому турнірі вже не залишилось українських клубів, адже Дніпро-1 у минулій стадії поступився АЕКу з Ларнаки.

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Перший чвертьфіналіст визначився у середу. Гент розгромив на виїзді Істанбул Башакшехір (4:1), а нападник бельгійців Гіфт Орбан оформив хет-трик менш ніж за 4 хвилини.

На ранній слот четверга було винесено три гри. Не мали проблем зі своїми суперниками Фіорентина та Лех Познань, які вдруге переграли СІвасспор та Юргорден відповідно. Базель же знову зіграв внічию зі Слованом і здобув путівку далі лише в серії пенальті.

Що ж стосується АЕКа, то кривдник Дніпра-1 без шансів поступився головному фавориту турніру Вест Хему. А ось інший кандидат на перемогу Вільярреал вже склав зброю, програвши вдома Андерлехту.

Також не зможе взяти трофей і Лаціо, який двічі поступився іншому кривднику дніпрян, але у групі, АЗ з Алкмара. Натомість Ніцца обійшлась без сенсацій, відправивши за борт молдовський Шериф.

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Всі результати 1/8 фіналу:

Гент (Бельгія) – Істанбул Башакшехір (Туреччина) 1:1 / 4:1

– Істанбул Башакшехір (Туреччина) Базель (Швейцарія) – Слован (Словаччина) 2:2 / 2:2 (пен – 4:1)

– Слован (Словаччина) Лех (Польща) – Юргорден (Швеція) 2:0 / 3:0

– Юргорден (Швеція) Фіорентина (Італія) – Сівасспор (Туреччина) 1:0 / 4:1

– Сівасспор (Туреччина) АЕК Ларнака (Кіпр) – Вест Хем (Англія) 0:2 / 0:4

Андерлехт (Бельгія) – Вільярреал (Іспанія) 1:1 / 1:0

– Вільярреал (Іспанія) Шериф (Молдова) – Ніцца (Франція) 0:1 / 1:3

Лаціо (Італія) – АЗ Алкмар (Нідерланди) 1:2 / 1:2

Хто вийшов в 1/4 фіналу:

Гент (Бельгія)

Базель (Швейцарія)

Фіорентина (Італія)

Лех (Польща)

Вест Хем (Англія)

Андерлехт (Бельгія)

Ніцца (Франція)

АЗ Алкмар (Нідерланди)

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Жеребкування чвертьфінальних та півфінальних пар Ліги конференцій відбудеться 17 березня. Матчі 1/4 фіналу призначені на 13 та 20 квітня, а фінал відубдеться 7 червня в Празі.