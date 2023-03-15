У Лізі конференцій почались матчі-відповіді 1/8 фіналу. Одна з ігор була винесена на середу, в якій турецький Істанбул Башакшехір приймав бельгійський Гент, пише 24 канал.

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У першій грі команди зіграли внічию (1:1), тому турки на своєму полі планували добити "індійців". Втім плани господарів зруйнувались у першому таймі завдяки неймовірній грі нападника бельгійців Гіфта Орбана.

Протягом менш ніж чотирьох хвилин 20-річний нігерієць примудрився забити тричі. Спочатку Гіфт завершив непогану комбінацію партнерів по команді, розстрілявши воротаря впритул.

Згодом Орбану вдало ліг м'яч на ногу, який він послав у "дев'ятку" з-за меж карного майданчика. А добив нападник суперника вдалим замиканням прострілу з флангу. На те, щоб оформити хет-трик, Гіфту вистачило всього 3 хвилини та 25 секунд.

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Це тепер найшвидший хет-трик. Цікаво, що нещодавній лідер цього рейтингу Мохамед Салах свої три м'ячі забив також цього сезону. У виїзному матчі групового раунду ЛЧ проти Рейнджерса (7:1) єгиптянин вийшов на заміну та оформив хет-трик за 6 хвилин 12 секунд.

У підсумку Істанбул Башакшехір та Гент ще обмінялись голами і завершили перемогою 4:1 на користь бельгійців. Для "індійців" це перший в історії вихід у чвертьфінал єврокубка. Раніше вони по разу доходили до 1/8 фіналу ЛЧ, ЛЄ та ЛК.

Відеоогляд матчу Істанбул Башакшехір – Гент: