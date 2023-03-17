В четверг, 16 марта, завершились ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций, пишет 24 канал. В этом турнире уже не осталось украинских клубов, ведь Днепр-1 в прошлой стадии уступил АЕКу из Ларнаки.

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Первый четвертьфиналист определился в среду. Гент разгромил на выезде Истанбул Башакшехир (4:1), а нападающий бельгийцев Гифт Орбан оформил хет-трик менее чем за 4 минуты.

На ранний слот четверга было вынесено три игры. Не имели проблем со своими соперниками Фиорентина и Лех Познань, которые вторично переиграли Сивасспор и Юргорден соответственно. Базель же снова сыграл вничью со Слованом и завоевал путевку дальше лишь в серии пенальти.

Что же касается АЕКа, то обидчик Днепра-1 без шансов уступил главному фавориту турнира Вест Хэму. А вот другой кандидат на победу Вильярреал уже сложил оружие, проиграв дома Андерлехту.

Также не сможет взять трофей и Лацио, дважды уступившего другому обидчику днепрян, но в группе, АЗ из Алкмаара. Ницца же обошлась без сенсаций, отправив за борт молдавский Шериф.

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Все результаты 1/8 финала:

Гент (Бельгия) – Истанбул Башакшехир (Турция) 1:1 / 4:1

– Истанбул Башакшехир (Турция) Базель (Швейцария) – Слован (Словакия) 2:2 / 2:2 (пен – 4:1)

– Слован (Словакия) Лех (Польша) – Юргорден (Швеция) 2:0 / 3:0

– Юргорден (Швеция) Фиорентина (Италия) – Сивасспор (Турция) 1:0 / 4:1

– Сивасспор (Турция) АЕК Ларнака (Кипр) – Вест Хэм (Англия) 0:2 / 0:4

Андерлехт (Бельгия) – Вильярреал (Испания) 1:1 / 1:0

– Вильярреал (Испания) Шериф (Молдова) – Ницца (Франция) 0:1 / 1:3

Лацио (Италия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) 1:2 / 1:2

Кто вышел в 1/4 финала:

Гент (Бельгия)

Базель (Швейцария)

Фиорентина (Италия)

Лех (Польша)

Вест Хэм (Англия)

Андерлехт (Бельгия)

Ницца (Франция)

АЗ Алкмаар (Нидерланды)

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Жеребьевка четвертьфинальных и полуфинальных пар Лиги конференций состоится 17 марта. Матчи 1/4 финала назначены на 13 и 20 апреля, а финал состоится 7 июня в Праге.