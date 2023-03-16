Єврокубкові турніри сезону 2022/23 вийшли на фінішну пряму. Стали відомі вісім учасників чвертьфінальних поєдинків Ліги Європи.
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На жаль, єдиний представник України вибув з турніру на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи. Донецький Шахтар ганебно програв нідерландському Феєнорду з рахунком 1:7 і за сумою двох матчів поступився дорогою команді Арне Слота. Далі турнір продовжиться без учасника від України.
Всі результати 1/8 фіналу:
- Фенербахче (Туреччина) – Севілья (Іспанія) 0:2 / 1:0
- Фрайбург (Німеччина) – Ювентус (Італія) 0:1 / 0:2
- Бетіс (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія) 1:4 / 0:1
- Феєнорд (Нідерланди) – Шахтар (Україна) 1:1 / 7:1
- Сен-Жілуаз (Бельгія) – Уніон (Німеччина) 3:3
- Ференцварош (Угорщина) – Баєр (Німеччина) 0:2
- Арсенал (Англія) – Спортінг (Португалія) 2:2
- Реал Сосьєдад (Іспанія) – Рома (Італія) 0:2
Хто вийшов в 1/4 фіналу:
- Феєнорд (Нідерланди)
- Ювентус (Італія)
- Манчестер Юнайтед (Англія)
- Севілья (Іспанія)