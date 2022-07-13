Зоря визначилася на якому стадіоні гратиме у Лізі конференцій

Незабаром луганська Зоря дізнається свого першого суперника у Лізі Конференцій. Жеребкування третьої стадії відбудеться 18-го липня.

Зоря обрала Польщу

Луганська команда на своєму офіційному сайті повідомила, де зіграє у домашніх поєдинках в єврокубків.

До речі Зоря презентувала новий тренерський штаб

Мова йде про стадіон у польському місті Люблін під назвою "Арена-Люблін". Це нова споруда, відкрита восени 2014 року, яка вміщує 15 247 уболівальників.

Він є домашньою ареною для клубу Мотор, який грає у Другому дивізіоні Польщі.

Нагадаємо, що команда Патріка ван Леувена новий сезон розпочне 4 серпня, коли зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Свого суперника "чорно-білі" дізнаються 18 липня.

Новий тренер Зорі