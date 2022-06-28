Що відомо про нового тренера Зорі

Нідерландський тренер добре знайомий з Україною, оскільки відпрацював в структурі Шахтаря з 2006-го по 2013-й роки. Патрік ван Леувен був керівником академії "гірників".

До речі Скрипник стане головним тренером полтавської Ворскли

Підсумком його роботи стала книга "Філософія футболу" – науковий посібник для тренерів.

Після цього ван Леувен був спортивним директором казахстанського Кайрату. З червня 2016 року нідерландець став виконавчим директором Маккабі (Тель-Авів). Проте наприкінці сезону-2019/2020 його обов'язки в ізраїльському клубі дещо змінилися. Фахівець був виконуючим обов’язки головного тренера клубу.

Патрік ван Леувен зумів з командою здобути титул володаря Суперкубка Ізраїлю.



У сезоні-2020/2021 Маккабі посів 2 місце у Прем’єр-лізі та здобув Кубок Ізраїлю.



З 2000-го по 2006-й роки він був тренером координатором молодих кадрів одного з кращих клубів Нідерландів – Феєнорда. Крім того, займав у цьому ж клубі посаду керівника департаменту скаутингу академії Фейєнорду.



Контракт Патріка ван Леувена з нашим клубом розрахований на 3 роки.

Зоря попрощалася зі Скрипником

Зазначимо, що Зоря оголосила про відхід Віктора Скрипника 28 червня. Тоді як Ворскла оголосила наставника головним тренером 19 днів тому.

Скрипник прийшов до "чорно-білих" влітку 2019-го року. За час перебування у Зорі йому вдалося два рази зробити луганчан бронзовими призерами чемпіонату. Крім того, в активі фахівця вихід у фінал Кубка України та найбільша кількість очок у груповій стадії єврокубків.

У сезоні-2022/2023 Віктор Скрипник очолить полтавську Ворсклу. 1 липня наставник приступить до виконання обов'язків у новому клубі.