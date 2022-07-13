Заря выбрала Польшу

Луганская команда на своем официальном сайте сообщила, где сыграет в домашних поединках в еврокубках.

Кстати, Заря презентовала новый тренерский штаб.

К сати Заря представила новый тренерский штаб

Речь идет о стадионе в польском городе Люблин под названием "Арена-Люблин". Это новое сооружение, открытое осенью 2014 года, вмещающее 15 247 болельщиков.

Он является домашней ареной для клуба Мотор, играющего во Втором дивизионе Польши.

Напомним, что команда Патрика Ван Леувена новый сезон начнет 4 августа, когда сыграет в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Своего соперника "черно-белые" узнают 18 июля.

Новый тренер Зари