Зоря обрала Польщу
Луганська команда на своєму офіційному сайті повідомила, де зіграє у домашніх поєдинках в єврокубків.
До речі Зоря презентувала новий тренерський штаб
Мова йде про стадіон у польському місті Люблін під назвою "Арена-Люблін". Це нова споруда, відкрита восени 2014 року, яка вміщує 15 247 уболівальників.
Він є домашньою ареною для клубу Мотор, який грає у Другому дивізіоні Польщі.
Нагадаємо, що команда Патріка ван Леувена новий сезон розпочне 4 серпня, коли зіграє у третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій. Свого суперника "чорно-білі" дізнаються 18 липня.
Новий тренер Зорі
- Наприкінці червня Зоря оголосила про призначення нового тренера.
- Головним тренером луганської Зорі став нідерландський спеціаліст Патрік ван Леувен. Він працював у структурі Шахтаря з 2006-го по 2013-й роки. Патрік ван Леувен був керівником академії "гірників".
- Контракт Патріка ван Леувена з луганською командою розрахований на 3 роки.