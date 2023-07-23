Вже менш ніж за тиждень стартує новий сезон в УПЛ. Турнір продовжиться з 28 липня цього року по 25 травня 2024-го.
До теми Шанси Шахтаря та Динамо на чемпіонство: хто виграє УПЛ, а хто вилетить у Першу лігу
Чинним чемпіоном є донецький Шахтар, який вже 14-ий раз став найкращою командою УПЛ. Команда Ігора Йовічевіча на п'ять балів випередила Дніпро-1.
Цього сезон донеччани також є головними фаворитами чемпіонату України. Це не дивно, адже "гірники" є найдорожчою командою УПЛ за версією Transfermarkt.
Найдорожчі клуби України
Гравці Шахтаря оцінюються в 144,45 мільйона євро. Серед усіх клубів світу донеччани є аж 72-ими. При цьому "гірники" вдвічі випереджають свого конкурента по УПЛ Динамо.
- Шахтар – 144,45 мільйона євро
- Динамо – 71,65 мільйона євро
- Дніпро-1 – 41,88 мільйона євро
- Зоря – 16,90 мільйона євро
- Ворскла – 9,10 мільйона євро
- Полісся – 9,03 мільйона євро
- Олександрія – 8,65 мільйона євро
- Рух – 8,60 мільйона євро
- Колос – 8,20 мільйона євро
- Металіст 1925 – 7,43 мільйона євро
- Кривбас – 7,05 мільйона євро
- Верес – 6,23 мільйона євро
- Минай – 6,15 мільйона євро
- ЛНЗ – 6,00 мільйона євро
- Чорноморець – 5,65 мільйона євро
- Оболонь – 4,80 мільйона євро
Загалом лише чотири українські команди оцінюються у більше ніж 10 мільйонів євро. Інші команди виглядають приблизно однакового рівня.
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Варто відзначити Полісся, яке цього сезону дебютує на рівні УПЛ. Команда з Житомира має шостий за вартістю склад в Україні. А ось інший новачок елітного дивізіону Оболонь є найдешевшим клубом турніру.
Топ-10 найдорожчих гравців УПЛ
Що ж стосується гравців, то найдорожчим в УПЛ ресурс визначає Тете (25 мільйонів євро). Проте бразилець минулого сезону втік від війни за допомогою правила ФІФА і поки не заявляв про готовність повернутись у Шахтар.
Втім серед інших топ-гравців чемпіонату є домінація донецького клубу. З представників інших команд у топ-п'ятірці опинився лише форвард Дніпра-1 Артем Довбик.
- Тете (Шахтар) – 25 мільйонів євро
- Анатолій Трубін (Шахтар) – 22 мільйона євро
- Микола Матвієнко (Шахтар) – 20 мільйонів євро
- Артем Довбик (Дніпро-1) – 15 мільйонів євро
- Георгій Судаков (Шахтар) – 15 мільйонів євро
- Артем Бондаренко (Шахтар) – 10 мільйонів євро
- Микола Шапаренко (Динамо) – 8 мільйонів євро
- Георгій Бущан (Динамо) – 8 мільйонів євро
- Лассіна Траоре (Шахтар) – 7 мільйонів євро
- Віталій Буяльський (Динамо) – 7 мільйонів євро