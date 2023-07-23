Вже менш ніж за тиждень стартує новий сезон в УПЛ. Турнір продовжиться з 28 липня цього року по 25 травня 2024-го.

До теми Шанси Шахтаря та Динамо на чемпіонство: хто виграє УПЛ, а хто вилетить у Першу лігу

Чинним чемпіоном є донецький Шахтар, який вже 14-ий раз став найкращою командою УПЛ. Команда Ігора Йовічевіча на п'ять балів випередила Дніпро-1.

Цього сезон донеччани також є головними фаворитами чемпіонату України. Це не дивно, адже "гірники" є найдорожчою командою УПЛ за версією Transfermarkt.

Найдорожчі клуби України

Гравці Шахтаря оцінюються в 144,45 мільйона євро. Серед усіх клубів світу донеччани є аж 72-ими. При цьому "гірники" вдвічі випереджають свого конкурента по УПЛ Динамо.

Шахтар – 144,45 мільйона євро Динамо – 71,65 мільйона євро Дніпро-1 – 41,88 мільйона євро Зоря – 16,90 мільйона євро Ворскла – 9,10 мільйона євро Полісся – 9,03 мільйона євро Олександрія – 8,65 мільйона євро Рух – 8,60 мільйона євро Колос – 8,20 мільйона євро Металіст 1925 – 7,43 мільйона євро Кривбас – 7,05 мільйона євро Верес – 6,23 мільйона євро Минай – 6,15 мільйона євро ЛНЗ – 6,00 мільйона євро Чорноморець – 5,65 мільйона євро Оболонь – 4,80 мільйона євро

Загалом лише чотири українські команди оцінюються у більше ніж 10 мільйонів євро. Інші команди виглядають приблизно однакового рівня.

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Варто відзначити Полісся, яке цього сезону дебютує на рівні УПЛ. Команда з Житомира має шостий за вартістю склад в Україні. А ось інший новачок елітного дивізіону Оболонь є найдешевшим клубом турніру.

Топ-10 найдорожчих гравців УПЛ

Що ж стосується гравців, то найдорожчим в УПЛ ресурс визначає Тете (25 мільйонів євро). Проте бразилець минулого сезону втік від війни за допомогою правила ФІФА і поки не заявляв про готовність повернутись у Шахтар.

Втім серед інших топ-гравців чемпіонату є домінація донецького клубу. З представників інших команд у топ-п'ятірці опинився лише форвард Дніпра-1 Артем Довбик.