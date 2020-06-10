В УЄФА вирішують, як завершити сезон Ліги чемпіонів 2019/2020. Найпрестижніший турнір Європи може бути дограний у Португалії. Через пандемію COVID-19 для турніру придумали новий формат.

Матчі стадії 1/8 фіналу повинні пройти 7-8 серпня, повідомляє Sky Sport Italia. На цьому етапі залишилося провести 4 поєдинки.

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Які поєдинки залишилося зіграти

До чвертьфіналу перед карантином встигли пробитися ПСЖ, "Лейпциг", "Атлетіко" та "Аталанта".

В інших протистояннях повинні відбутися повторні зустрічі:

"Баварія" – "Челсі" (3:0 на користь "Баварії" після першої гри);

"Барселона" – "Наполі" (1:1 після першої гри);

"Манчестер Сіті" – "Реал" (2:1 на користь "Сіті" після першої гри);

"Ювентус" – "Ліон" (1:0 на користь "Ліона" після першої гри).

За інформацією Sky Sport Italia, чвертьфінали планується провести 13-14 серпня на нейтральних полях у форматі одного матчу.

Де пройдуть матчі

Місце проведення міні-турніру буде оголошено 17 червня. Очікується, що Лігу чемпіонів дограють у Лісабоні (Португалія), інформує Bild.

На проведення матчів Ліги чемпіонів також претендували Франкфурт (Німеччина) і Москва (Росія). Кандидатура Москви відпала першою через велику кількість випадків зараження COVID-19.

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Португалія підходить по ряду вимог – декілька стадіонів у місті, контрольована кількість випадків зараження COVID-19.

За повідомленням іспанського видання AS, УЄФА вже має попередній план проведення плей-офф.

Ліга чемпіонів відновиться 8-9 серпня з чотирьох поєдинків 1/8 фіналу, які не встигли зіграти до паузи.

Через 48 годин всі команди-учасниці 1/4 фіналу прибувають у Лісабон. У столиці Португалії поруч розташовані два великі стадіони – "Да Луж" і "Жозе Альваладе".

Саме на яких і відбудуться всі матчі до кінця плей-офф. Стадії будуть складатися з одного поєдинку на виліт. Фінал – 23 серпня на "Да Луж".