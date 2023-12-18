Починається найцікавіший етап: результат жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ-2023/2024

У понеділок, 18 грудня, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Захід відбувся у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні.

До цієї стадії вийшли 16 команд, які посіли перші 2 місця у своїх квартетах на груповому етапі. Серед них міг опинитися й донецький Шахтар, проте "гірники" у вирішальному матчі поступилися Порту та зіграють тепер у Лізі Європи, пише 24 канал.

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Всі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

8 переможців груп потрапили до числа сіяних (тому не могли зіграти один проти одного на цій стадії турніру). До несіяних потрапили 8 команд, які посіли другі місця у своїх квартетах.

Під час жеребкування діяло два обмеження. В одній парі не могли опинитися представники з однієї країни та клуби, які вже зустрічались на груповій стадії. У результаті наприкінці зими уболівальники стануть свідками таких футбольних баталій:

Порту (Португалія) – Арсенал (Англія)

Наполі (Італія) – Барселона (Іспанія)

ПСЖ (Франція) – Реал Сосьєдад (Іспанія)

Інтер (Італія) – Атлетіко (Іспанія)

ПСВ (Нідерланди) – Боруссія Дортмунд (Німеччина)

Лаціо (Італія) – Баварія (Німеччина)

Копенгаген (Данія) – Манчестер Сіті (Англія)

Лейпциг (Німеччина) – Реал (Іспанія)

. Перші ігри відбудуться 13/14 та 20/21 лютого 2024 року, а матчі-відповіді 5/6 та 12/13 березня. Фінал буде зіграно 1 червня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".