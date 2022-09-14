Лише Бог знає, хто фаворит у матчі із Шахтарем, – тренер Селтіка не робить прогнозів на гру ЛЧ

Суперник стане наступним суперником шахтаря у 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Головний тренер шотландців Ангелос Постекоглу відповів на запитання про майбутню гру.

Постекоглу: На нас чекає важка гра

Австралійський тренер грецького походження знає, що у Варшаві Шахтар матиме перевагу уболівальників. Адже через війну багато українців переїхали на тимчасове проживання у Польщу. Також поляки є одними з найкращих друзів України, тому багато з них можуть прийти, щоб підтримати "гірників" у грі проти шотландської команди.

Читайте також У футболі немає нічого неможливого, – Йовічевіч про майбутню гру Шахтаря проти Селтіка в ЛЧ

Ангелос Постекоглу переконаний, що на його команду чекає складний матч проти донецького клубу. Головний тренер Селтіка зізнався, що деякі його підопічні наразі ще не набрали оптимальних фізичних кондицій.

Ми маємо проблеми, пов'язані з тим, що деякі наші гравці перебувають не в найкращому фізичному стані, однак ми говоримо про Лігу чемпіонів, де кожен матч є складним.На нас чекає важка гра, проте ми до цього готові,

– відповів наставник Селтіка.

У першому турі групового раунду ЛЧ Шахтар несподівано розгромив на виїзді Лейпциг (1:4), а Селтік програв Реалу (0:3).

"Якщо йдеться про труднощі та моє ставлення до них, то воно не змінилося – мій рівень упевненості в команді лишається таким самим, як і минулого тижня. Вийдемо на поле та зіграємо у футбол. Так, це буде непростий поєдинок, але ми гратимемо, щоб перемогти", – додав Постекоглу.

Ангелос не став розкидатись впевненими заявами та робити сміливі прогнози перед поєдинком із Шахтарем.

Чесно скажу вам, не знаю. Це знає лише Бог, хто фаворит у матчі із Шахтарем,

– сказав тренер шотландців.

Матч Ліги чемпіонів Шахтар – Селтік розпочнеться вересня о 14 вересня о 19:45 за київським часом. Це буде п'ята зустріч між цими клубами.