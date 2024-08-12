У середу, 14 серпня, між собою у поєдинку за європейський Суперкубок у запеклій битві зустрінуться переможець Ліги чемпіонів – Реал Мадрид та тріумфатор Ліги Європи – Аталанта, повідомляє 24 канал.

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Де дивитись матч Реал – Аталанта

Матч за Суперкубок УЄФА між Реал та Аталантою відбудеться у столиці Польщі, Варшава, на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського. Гра починається о 22:00 за київським часом.

Матч-відкриття європейського клубного сезону можна переглянути на відеосервісі MEGOGO.

У минулому сезоні Ліги чемпіонів-2023/2024 "Королівський клуб" переміг у фіналі дортмундську Боруссію з рахунком 2:0. Бергамаски здолали у фінальному матчі непереможний Баєр Леверкузен Хабі Алонсо – 3:0.

Історія протистоянь Реала з Аталантою

За весь час Реал та Аталанта зіграли між собою два матчі у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. На виїзді "Королівський клуб" мінімально переграв колектив Гасперіні (1:0), а у другому матчі на Сантьяго Бернабеу з комфортною перевагою обіграли бергамасків (3:1) та пройшли далі.