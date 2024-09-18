Нічия Шахтаря та ремейк фіналу-2023: результати матчів Ліги чемпіонів за 18 вересня

У середу, 18 вересня, відбулися матчі другого ігрового дня 1 туру Ліги чемпіонів. До вашої уваги результати та огляди усіх поєдинків.

Ігровий день Ліги чемпіонів відкривали два поєдинки. В одному з них донецький Шахтар протистояв італійській Болоньї, пише 24 Канал.

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Результати та огляди матчів 1 туру Ліги чемпіонів за 18 вересня

У стартовому поєдинку підопічні Маріно Пушича розписали мирову з представником Серії А (0:0). В дебюті матчу Судаков не реалізував пенальті. Завдяки надійній грі Різника "гірники" здобули важливу нічию.

Кривдники Динамо, австрійський Зальцбург, з розгромним рахунком поступилися празькій Спарті (0:3). Нагадаємо, що за підсумком раунду плей-оф "червоні бики" відправили "біло-синіх" до Ліги Європи.

У Парижі каталонська Жирона разом з Віктором Циганковим грає дебютну зустріч в Лізі чемпіонів.

Також свій перший матч на рівні Ліги чемпіонів проводить Данило Ігнатенко. Його Слован з Братиславі на виїзді грає проти Селтіка.

А в Англії на "Етіхаді" проходить рімейк фіналу Ліги чемпіонів-2023, в якому протистояли Манчестер Сіті та Інтер.

Всі результати та огляди матчів будуть доступні в цій оновленій новині.

Болонья – Шахтар 0:0

Спарта – Зальцбург 3:0

Голи: Кайрінен, 2, Олатунджі, 42, Лачі, 58

22:00. Селтік – Слован

22:00. ПСЖ – Жирона

22:00. Брюгге – Боруссія Д

22:00. Манчестер Сіті – Інтер

Перший тур оновленої Ліги чемпіонів-2024/25 завершиться у четвер, 19 вересня. У цей день в бій вступають Бенфіка Анатолія Трубіна, Арсенал Олександра Зінченка, Баєр, Барселона та Атлетіко.