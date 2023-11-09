Ганебна гра команди Трубіна, феєрія Луніна за Реал і провал МЮ: всі результати ЛЧ за 8 листопада

У вівторок Шахтар зумів сенсаційно переграти Барселону, а тепер свої матчі Ліги чемпіонів відіграють три команди з українцями. Вашій увазі - огляд всіх матчів середи в Лізі чемпіонів.

В Лізі чемпіонів 2023-2024 цього тижня проходять матчі 4 туру групової стадії. На середу винесені зустрічі у групах A, B, C та D, пише 24 канал.

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Для українців день буде цікавим з огляду на можливу участь трьох наших футболістів – Андрія Луніна, Олександра Зінченка та Анатолія Трубіна. Останній вийшов в старті Бенфіки, чия гра із Реал Сосьєдадом була винесена на ранній слот.

Перші три зустрічі португальці програли, тому мали брати очки в Сан-Себастьяні. На жаль, португальці нічого не змогли протиставити баскам та програли знову (хоча і забили перший гол в ЛЧ).

Це остаточно виключило Бенфіку з боротьби за плей-офф Ліги чемпіонів, але португальці ще можуть потрапити в Лігу Європи. А ось Реал навпаки гарантував собі 1/8 фіналу.

Команда Карло Анчелотті розгромила Брагу, а Андрій Лунін вийшов зі старту і парирував пенальті. Також вдало свій матч відіграв і Олександр Зінченко.

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З'явившись після перерв, українець допоміг Арсеналу переграти Севілью. Окрім Реала, вихід у плей-офф гарантували собі Баварія, Реал Сосьєдад та Інтер. А ось Манчестер Юнайтед опинився на межі катастрофи, програвши Копенгагену у надрезультативній грі.

Група A

Баварія – Галатасарай 2:1 (Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3)

Копенгаген – Манчестер Юнайтед 4:3 (Ельюнуссі, 45, Гонсалвеш, 45+2 (пен), Лерагер, 83, Барджі, 87 – Гойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пен))

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Баварія 4 0 0 11-6 12 2 Копенгаген 1 1 2 7-8 4 3 Галатасарай 1 1 2 7-9 4 4 Манчестер Юнайтед 1 0 3 9-11 3

Група B

Арсенал – Севілья 2:0 (Троссар, 29, Сака, 64)

ПСВ – Ланс 1:0 (Люк Де Йонг, 12)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Арсенал 3 0 1 9-3 9 2 ПСВ 1 2 1 4-7 5 3 Ланс 1 2 1 4-4 5 4 Севілья 0 2 2 4-7 2

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Група C

Наполі – Уніон 1:1 (Політано, 39 – Фофана, 52)

Реал – Брага 3:0 (Браїм Діас, 27, Вінісіус, 58, Родріго, 61)

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Реал 4 0 0 9-3 12 2 Наполі 2 1 1 6-5 7 3 Брага 1 0 3 5-9 3 4 Уніон 0 1 3 3-6 1

Група D

Реал Сосьєдад – Бенфіка 3:1 (Меріно, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Сілва, 49)

Зальцбург – Інтер 0:1 (Мартінес, 85 (пен))