Ганебна гра команди Трубіна, феєрія Луніна за Реал і провал МЮ: всі результати ЛЧ за 8 листопада

9 листопада 2023, 00:32
Читать новость на русском

У вівторок Шахтар зумів сенсаційно переграти Барселону, а тепер свої матчі Ліги чемпіонів відіграють три команди з українцями. Вашій увазі - огляд всіх матчів середи в Лізі чемпіонів.

В Лізі чемпіонів 2023-2024 цього тижня проходять матчі 4 туру групової стадії. На середу винесені зустрічі у групах A, B, C та D, пише 24 канал.

До теми Шахтар шокує Барселону, реванш Мілана, феєрія Атлетіко: всі результати ЛЧ 7 листопада

Для українців день буде цікавим з огляду на можливу участь трьох наших футболістів – Андрія Луніна, Олександра Зінченка та Анатолія Трубіна. Останній вийшов в старті Бенфіки, чия гра із Реал Сосьєдадом була винесена на ранній слот.

Перші три зустрічі португальці програли, тому мали брати очки в Сан-Себастьяні. На жаль, португальці нічого не змогли протиставити баскам та програли знову (хоча і забили перший гол в ЛЧ).

Це остаточно виключило Бенфіку з боротьби за плей-офф Ліги чемпіонів, але португальці ще можуть потрапити в Лігу Європи. А ось Реал навпаки гарантував собі 1/8 фіналу.

Команда Карло Анчелотті розгромила Брагу, а Андрій Лунін вийшов зі старту і парирував пенальті. Також вдало свій матч відіграв і Олександр Зінченко.

Варто знати Лунін несподівано вийшов в основі Реала на Лігу чемпіонів і відбив пенальті: відео крутого сейву

З'явившись після перерв, українець допоміг Арсеналу переграти Севілью. Окрім Реала, вихід у плей-офф гарантували собі Баварія, Реал Сосьєдад та Інтер. А ось Манчестер Юнайтед опинився на межі катастрофи, програвши Копенгагену у надрезультативній грі.

Група A

  • Баварія – Галатасарай 2:1 (Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3)
  • Копенгаген – Манчестер Юнайтед 4:3 (Ельюнуссі, 45, Гонсалвеш, 45+2 (пен), Лерагер, 83, Барджі, 87 – Гойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пен))
МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Баварія 4 0 0 11-6 12
2 Копенгаген 1 1 2 7-8 4
3 Галатасарай 1 1 2 7-9 4
4 Манчестер Юнайтед 1 0 3 9-11 3

Група B

  • Арсенал – Севілья 2:0 (Троссар, 29, Сака, 64)
  • ПСВ – Ланс 1:0 (Люк Де Йонг, 12)
МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Арсенал 3 0 1 9-3 9
2 ПСВ 1 2 1 4-7 5
3 Ланс 1 2 1 4-4 5
4 Севілья 0 2 2 4-7 2

Читайте також Колишній клуб Зінченка та екссуперник Шахтаря: хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Група C

  • Наполі – Уніон 1:1 (Політано, 39 – Фофана, 52)
  • Реал – Брага 3:0 (Браїм Діас, 27, Вінісіус, 58, Родріго, 61)
МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Реал 4 0 0 9-3 12
2 Наполі 2 1 1 6-5 7
3 Брага 1 0 3 5-9 3
4 Уніон 0 1 3 3-6 1

Група D

  • Реал Сосьєдад – Бенфіка 3:1 (Меріно, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Сілва, 49)
  • Зальцбург – Інтер 0:1 (Мартінес, 85 (пен))
МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ
1 Реал Сосьєдад 3 1 0 7-2 10
2 Інтер 3 1 0 5-2 10
3 Зальцбург 1 0 3 3-5 3
4 Бенфіка 0 0 4 1-7 0
Автор: Анатолій Дерека