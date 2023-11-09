Ганебна гра команди Трубіна, феєрія Луніна за Реал і провал МЮ: всі результати ЛЧ за 8 листопада
У вівторок Шахтар зумів сенсаційно переграти Барселону, а тепер свої матчі Ліги чемпіонів відіграють три команди з українцями. Вашій увазі - огляд всіх матчів середи в Лізі чемпіонів.
В Лізі чемпіонів 2023-2024 цього тижня проходять матчі 4 туру групової стадії. На середу винесені зустрічі у групах A, B, C та D, пише 24 канал.
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Для українців день буде цікавим з огляду на можливу участь трьох наших футболістів – Андрія Луніна, Олександра Зінченка та Анатолія Трубіна. Останній вийшов в старті Бенфіки, чия гра із Реал Сосьєдадом була винесена на ранній слот.
Перші три зустрічі португальці програли, тому мали брати очки в Сан-Себастьяні. На жаль, португальці нічого не змогли протиставити баскам та програли знову (хоча і забили перший гол в ЛЧ).
Це остаточно виключило Бенфіку з боротьби за плей-офф Ліги чемпіонів, але португальці ще можуть потрапити в Лігу Європи. А ось Реал навпаки гарантував собі 1/8 фіналу.
Команда Карло Анчелотті розгромила Брагу, а Андрій Лунін вийшов зі старту і парирував пенальті. Також вдало свій матч відіграв і Олександр Зінченко.
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З'явившись після перерв, українець допоміг Арсеналу переграти Севілью. Окрім Реала, вихід у плей-офф гарантували собі Баварія, Реал Сосьєдад та Інтер. А ось Манчестер Юнайтед опинився на межі катастрофи, програвши Копенгагену у надрезультативній грі.
Група A
- Баварія – Галатасарай 2:1 (Кейн, 80, 86 – Бакамбу, 90+3)
- Копенгаген – Манчестер Юнайтед 4:3 (Ельюнуссі, 45, Гонсалвеш, 45+2 (пен), Лерагер, 83, Барджі, 87 – Гойлунд, 3, 28, Фернандеш, 69 (пен))
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Баварія
|4
|0
|0
|11-6
|12
|2
|Копенгаген
|1
|1
|2
|7-8
|4
|3
|Галатасарай
|1
|1
|2
|7-9
|4
|4
|Манчестер Юнайтед
|1
|0
|3
|9-11
|3
Група B
- Арсенал – Севілья 2:0 (Троссар, 29, Сака, 64)
- ПСВ – Ланс 1:0 (Люк Де Йонг, 12)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|3
|0
|1
|9-3
|9
|2
|ПСВ
|1
|2
|1
|4-7
|5
|3
|Ланс
|1
|2
|1
|4-4
|5
|4
|Севілья
|0
|2
|2
|4-7
|2
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Група C
- Наполі – Уніон 1:1 (Політано, 39 – Фофана, 52)
- Реал – Брага 3:0 (Браїм Діас, 27, Вінісіус, 58, Родріго, 61)
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал
|4
|0
|0
|9-3
|12
|2
|Наполі
|2
|1
|1
|6-5
|7
|3
|Брага
|1
|0
|3
|5-9
|3
|4
|Уніон
|0
|1
|3
|3-6
|1
Група D
- Реал Сосьєдад – Бенфіка 3:1 (Меріно, 6, Оярсабаль, 11, Барренечеа, 21 – Рафа Сілва, 49)
- Зальцбург – Інтер 0:1 (Мартінес, 85 (пен))
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Реал Сосьєдад
|3
|1
|0
|7-2
|10
|2
|Інтер
|3
|1
|0
|5-2
|10
|3
|Зальцбург
|1
|0
|3
|3-5
|3
|4
|Бенфіка
|0
|0
|4
|1-7
|0