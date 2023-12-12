Виліт Севільї, нічия Арсеналу в Ейндховені: всі результати Ліги чемпіонів за 12 грудня

У вівторок, 12 грудня, стартував останній тур групового етапу Ліги чемпіонів. До вашої уваги всі результати матчів ігрового дня.

Цього тижня матчами шостого туру завершиться групова стадія Ліги чемпіонів сезону 2023/24. У вівторок, 12 грудня, відбулися поєдинки у групах A, В, C, D, пише 24 канал.

До теми Розклад сил в Лізі чемпіонів 2023-2024 перед останнім туром: хто ще претендує на плей-оф

Ланс – Севілья 2:1

Голи: Франковський, 63, з пен., Фюдьжіні, 90+6 – Рамос, 79, з пен.

У цьому поєдинку повинен був визначитися невдаха квартету В. Щоб навесні продовжити виступ в Лізі Європи Севілья повинна була на виїзді перемагати Ланс. Нічийний рахунок цілком влаштовував господарів поля.

Поєдинок в Лансі проходив під диктування іспанської команди. Проте першими відкрили рахунок господарі поля. На 63-й хвилині пенальті реалізував польський хавбек Ланса Франковський. За 11 хвилин до завершення поєдинку Серхіо Рамос з другої спроби забив "кроваво-золотим" з одинадцятиметрової позначки.

Завершальну крапку в поєдинку та єврокубкових перспективах андалусійців поставив півзахисник Лансу Анжело Фюльжіні. 2:1 – Севілья завершила свій єврокубковий сезон, а Ланс весною зіграє у Лізі Європи

Відеоогляд матчу Ланс – Севілья

ПСВ – Арсенал 1:1

Голи: Вертессен, 50 – Нкетіа, 40

Команда Зінченка ще до матчу в Ейндховені гарантувала вихід з групи В з першого місця. Тож поєдинок перетворився на формальність. Особливої пікантності додавав той факт, що український захисник "канонірів" у сезоні 2016/17 грав за ПСВ.

Арсенал відкрив рахунок у матчі зусиллями Нкетіа. А на початку другої 45-хвилинки Вертессен відновив паритет. 1:1 – Арсенал та ПСВ на весні зіграють у плей-оф Ліги чемпіонів.

До слова, Олександр Зінченко весь матч просидів у запасі.

Відеоогляд матчу ПСВ – Арсенал

Зальцбург – Бенфіка

Інтер – Реал Сосьєдад

Копенгаген – Галатасарай

Баварія – Манчестер Юнайтед

Наполі – Брага

Уніон – Реал