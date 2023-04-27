В Серії А найгарячіша бійка за Лігу чемпіонів: розбираємось, хто представлятиме Італію у турнірі

Одразу шість команд мають приблизно рівні шанси на вихід в ЛЧ на сезон 2023-2024. При цьому може виникнути ситуація, що країну представлять аж п'ять команд, а 4 місце залишиться без путівки.

Наполі – поза конкуренцією

У чемпіонаті Італії наближається розв'язка сезону. Якщо питання чемпіонства вже по суті вирішене, то боротьба за місця в Лізі чемпіонів обіцяє бути ледь не найбільш спекотною за останні роки, пише 24 канал.

До теми Чому міланське дербі в Лізі чемпіонів – хитка позиція для України

Золото вже найближчими турами має забезпечити собі Наполі. "Партенопеї" не були чемпіонами з часів Марадони, а саме – з 1990 року. Тепер же підопічним Спаллетті достатньо набрати 5 очок для оформлення Скудетто.

Турнірне положення після 31 тура (топ-сімка):

Наполі – 78 Лаціо – 61 Ювентус – 59 Мілан – 56 Рома – 56 Інтер – 54 Аталанта – 52

За рівної кількості балів перевага надається команді, яка має кращі результати в очних зустрічах

Наполі стане першою командою від Серії А в Лізі чемпіонів на наступний сезон. А ось на інші три путівки претендують аж шість клубів. Між другим Лаціо та сьомою Аталантою різниця всього у 9 балів.

Календар команд-претендетів на топ-4 (в дужках – очки за 7 турів до фінішу):

ЛАЦІО (61) ЮВЕНТУС (59) МІЛАН (56) РОМА (56) ІНТЕР (53) АТАЛАНТА (52) Інтер (г) Болонья (г) Рома (г) Мілан (д) Лаціо (д) Торіно (г) Сассуоло (д) Лечче (д) Кремонезе (д) Монца (г) Верона (г) Спеція (д) Мілан (г) Аталанта (г) Лаціо (д) Інтер (д) Рома (г) Ювентус (д) Лечче (д) Кремонезе (д) Спеція (г) Болонья (г) Сассуоло (д) Салернітана (г) Удінезе (г) Емполі (г) Сампдорія (д) Салернітана (д) Наполі (г) Верона (д) Кремонезе (д) Мілан (д) Ювентус (г) Фіорентина (г) Аталанта (д) Інтер (г) Емполі (г) Удінезе (г) Верона (д) Спеція (д) Торіно (г) Монца (д)

Боротьба буде ще більш запеклою, враховуючи той факт, що кожній з команд належить зіграти як мінімум по дві лобові зустрічі з прямими конкурентами. Також цікаво, що в останньому турі все претенденти на топ-4 виглядають явними фаворитами.

Лаціо

"Орли" – рідкі гості в групі Ліги чемпіонів. За останні 15 років Лаціо лише раз пробився до цієї стадії. Втім цього сезону підопічні Саррі є головними претендентами на срібло.

На руку римлянам грає нескладний календар на фініші, а також виліт з єврокубків. Якщо ж Лаціо не програє на виїзді міланським командам, місце у топ-четвірці вони не мають втратити.

Цікаво знати Десь дали, десь забрали: Ювентус можуть позбавити єврокубків на фоні позитивних новин

Ювентус

Туринцям повернули 15 очок, зняті за фінансові махінації. Тепер підопічні Аллегрі є явним претендентом на місце в Лізі чемпіонів. При тому, що Юве продовжує виступи в Лізі Європи, перемога в якій дасть місце в ЛЧ незалежно від чемпіонату.



Ювентус повернувся у боротьбу за ЛЧ / twitter.com/juventusfc

У туринців не дуже складний календар. Хоч з Аталантою гра на виїзді, але Юве номінально сильніше бергамасків. А лобова зустріч з Міланом пройде вдома. На заваді може стати вміння несподівано втрачати очки, як от було проти Сассуоло нещодавно.

Мілан

У поки що чинних чемпіонів Італії, мабуть, найскладніший календар на фініші. З Ромою та Юве грати на виїзді, а домашній статус матчу з Лаціо не факт, що допоможе. "Орли" зараз мають прекрасну форму.

До того ж, міланці продовжують виступи в Лізі чемпіонів і мають шанси на вихід у фінал. З одного боку перемога в турнірі також гарантує місце в ЛЧ незалежно від чемпіонату. З іншого – шансів на це вкрай мало, а сил відніме чимало.

Читайте також Моурінью одним жестом зупинив расистські вигуки фанів Роми – відео потужного вчинку

Рома

Інша римська команда також давно не грає в ЛЧ, вже чотири роки. Втім у Жозе Моуріньо саме цього сезону є відмінні шанси повернути "вовків" туди. У команди підібрався гарний склад, а календар в кінці сезону виглядає кращим за прямих опонентів.

Матчі проти міланських команд багато чого вирішать для римлян, а їх вони проведуть вдома. При цьому є і такі непрості суперники як Фіорентина та Болонья. Але, як і у випадку з Ювентусом, Рома має додаткову опцію – Ліга Європи.



Жозе Моуріньо / instagram.com/josemourinho

Тома шанси підопічних Моуріньо видаються як мінімум не меншими, ніж у Мілана. До речі, там італійські команди можуть зустрітись у фіналі і, можливо, ця гра стане боротьбою за додаткову путівку в ЛЧ.

Інтер

"Неррадзурі" за кадровим потенціалом є ледь не найкращою командою Серії А. Клуб давно міг би гарантувати собі місце в топ-4, але останнім часом виступає вкрай нестабільно – аж 5 поразок у 8-ми останніх матчах.

На Інтер очікують аж три лобові зустрічі на фініші, команді ще треба відігравати відставання від Мілана, Роми чи Юве. При цьому підопічні Індзагі, як і Мілан, продовжують витрачати сили на Лігу чемпіонів, де шансів на перемогу небагато.

У вболівальників Інтера можуть бути серйозні побоювання, що саме їхня команда залишиться у розбитого корита. Проте якщо лідери "неррадзурі" наберуть свою форму і покажуть свій справжній клас, жоден із конкурентів не стане на заваді.

Аталанта

Здавалося, що колишня команда Руслана Маліновського вже попрощалась із мріями про повернення в ЛЧ, адже ще взимку клуб йшов аж восьмим. Втім перемоги над Лаціо та Ромою вкупі з осічками конкурентів повернули бергамасків у гонку. Правда, шансів не так і багато.

До теми Називають "новим Циганковим": колишній клуб Маліновського "полює" за вихованцем Динамо

Календар не виглядає надто складним, але прямим конкурентам в особі Юве та Інтера Аталанта поступається в класі і нічия буде для них за щастя. При цьому підопічним Гасперіні треба надолужувати відставання у 4 бали. Спасінням може бути хіба що тотальна втрата очок від конкурентів на фоні завантаженості в єврокубках.

Прогноз Favbet

Букмекери вже не приймають ставки на Наполі, адже "партенопеї" вже офіційно пройшли в ЛЧ. Натомість із вище описаної шістки вони віддають явну перевагу Лаціо (1,25), який має очкову перевагу над п'ятим місцем у 5 очок.

Також есперти бачать у топ-четвірці Ювентус (1,30) та Мілан (1,50). У свою чергу коефіціент на Інтер становить 2,20, Рому – 2,50, а Аталанту – 5,00.



Мілан та Інтер зіграють у півфіналі Ліги чемпіонів / Getty Images

Що стосується шансів італійців у єврокубках, то Мілан та Інтер – явні аутсайдери в Лізі чемпіонів. Там експерти бачать тріумфатором переможця пари Реал – Манчестер Сіті. А ось в Лізі Європи головним фаворитом називають Ювентус, але і шанси Роми не сильно нижчі.

Перемога в ЛЧ:

Манчестер Сіті – 1,67

Реал – 4,30

Інтер – 7,50

Мілан – 8,50

Перемога в ЛЄ:

Ювентус – 3,00

Баєр – 3,50

Рома – 4,00

Севілья – 4,50

Четверте місце без Ліги чемпіонів?

Загалом Серія А зараз на підйомі. Тож цілком може скластись такий варіант, що у головному єврокубку континенту Італію представлять аж п'ять клубів, а четверта команда Серії А не отримає путівку в ЛЧ. Для цього потрібно три умови: