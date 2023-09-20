Ексгравець Шахтаря Тете влаштував феєрію в Лізі чемпіонів і врятував Галатасарай: відео голів

Бразильський вінгер протягом двох хвилин зміг вирвати для турецького клубу нічию проти Копенгагена. Цього літа Тете остаточно розірвав контракт із Шахтарем.

Галатасарай – Копенгаген 2:2

Голи: Бое, 86, Тете, 88 – Ельюнуссі, 35, Гонсалвеш, 58.

У середу, 20 вересня, проходять матчі першого туру Ліги чемпіонів 2023-2024. В одному із перших матчів дня Галатасарай приймав Копенгаген, пише 24 канал.

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Турки вважались фаворитом битви, але гості з Данії змогли відправити Галатасарай у нокдаун. В середині першого тайум Ельюнуссі замкнув скидку від Лерагера після подачі з флангу.

Порятунок Галатасарая

А вже після перерви Гонсалвеш подвоїв перевагу Копенгагена, скориставшись провалом у захисті господарів. Галатасараю на допомогу прийшло вилучення Єлерта і це дозволило команді Бурука здійснити камбек.

Героєм матчу став колишній гравець Шахтаря Тете. Бразилець з'явився на полі в середині другого тайму, а на 86 хвилині допоміг асистом на Боє скоротити відставання.

А вже за дві хвилини і сам Тете забив, зрівнявши рахунок. Після подачі Заха з флангу вінгеру вдався красивий удар злету. До нього не був готовий кіпер данців, який пропустив у ближній кут.

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Скандальний відхід Тете з Шахтаря

Нагадаємо, що Тете дебютував на дорослому рівні саме у Шахтарі, в якому пограв з 2019 по 2022 роки. У 108 матчах за "гірників" бразилець забив 31 гол.

Втім після початку повномасштабної війни Росії проти України Тете відмовився виступати за Шахтар та скористався правилом від ФІФА, призупинивши контракт із "гірниками" в односторонньому порядку.

Минулий сезон бразилець провів у Ліоні та Лестері, а цього літа безкоштовно перейшов у Галатасарай. Його договір із Шахтарем добігає кінця 31 грудня 2023 року. Гендиректор Сергій Палкін заявляв, що клуб подасть в суд на Галатасарай за незаконне підписання гравця.

Відеоогляд матчу Галатасарай – Копенгаген