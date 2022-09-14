У футболі немає нічого неможливого, – Йовічевіч про майбутню гру Шахтаря проти Селтіка в ЛЧ

У 2-му турі групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з Селтіком. Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч поділився очікуваннями перед грою.

Йовічевіч: Ми не можемо поступитися

На передматчевій пресконференції Ігор Йовічевіч розповів про "допомогу" від Шведа, нервовість перед грою та "домашні" матчі єврокубків у Польщі.

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У Шахтарі є один "козир", це Мар'ян Швед – колишній футболіст Селтіка. Хоча українець не надто довго пограв за шотландський клуб, але міг дати деяку інформацію про суперника тренерському штабу "гірників".

Хорватський спеціаліст відзначив, що Швед не зміг сильно допомогти, адже у Селтіку відбулись зміни у порівняння з тим часом, коли там виступав Мар'ян. Йовічевіч відзначив майбутнього опонента.

Вони переконливо виглядають, грають у динамічний агресивний, комбінаційний футбол атакувального типу. Як мінімум нам буде важко протистояти в бажанні, динаміці, боротьбі, єдиноборствах, але ми не можемо поступитися,

– сказав тренер Шахтаря.

Швед став гравцем Селтіка взимку 2019-го, перейшовши з львівських Карпат. Однак вже наступного дня українець повернувся у львівську команду на правах оренди. Після її закінчення прилетів у Глазго, але пробув там до середини серпня 2020-го став був відданий в оренду у бельгійський Мехелен, з яким згодом підписав повноцінний контракт. Тепер є футболістом Шахтаря.

Головний керманич донеччан запевнив, що у першому матчі проти Лейпцига, у якому Шахтар святкував розгромну перемогу 1:4, довів, що цей молодий колектив "горить" футболом та прагне до великих перемог у майбутньому.

"У команді гарна атмосфера, всі готові до матчу"

Йовічевіч заявив, що кожен зі своїх підопічних має шанс вийти на футбольне поле у грі проти Селтіка.

Чекаємо важкого матчу, проте хочемо дістати задоволення й переконати себе, що ми можемо ще раз зіграти на тому ж рівні, що і з Лейпцигом. У команді гарна атмосфера, всі готові до матчу, але, щоб усе закінчилося позитивно, потрібен збіг багатьох факторів. Ми готові й ми можемо!,

– відповів наставник донеччан.

Відповів Йовічевіч і на запитання про місце проведення "домашніх" матчів його команди. Нагадаємо, що усі "домашні" поєдинки Шахтаря у єврокубках проводяться у польській Варшаві.

Тренування "гірники" проводять на тренувальній базі Легії. Йовічевіч подякував польському клубу за теплий прийом та гостинність. Хорватський тренер розповів, що на цій базі є усе необхідне, щоб успішно підготуватись до поєдинків.

Про матчі у Польщі та підтримку уболівальників

Йовічевіч сподівається, що на "домашньому" матчі у Варшаві на трибунах буде справжній аншлаг. Чимало українців на правах біженців виїхали у Польщу, тому зможуть підтримати рідну команду у Лізі чемпіонів.

"Хотілося б дістати поштовх та енергію від уболівальників битися від перших хвилин до останніх, думаючи про перемогу й про те, як її досягти. Вони повинні пишатися нашими бійцівськими якостями – ми гратимемо для вболівальників. Зараз усі не в найкращих умовах, і багато хто з тих, хто завтра буде на стадіоні, мають труднощі, ми це розуміємо", – відповів хорват.

Хорватський наставник назвав усіх суперників Шахтаря у групі фаворитами, але вірить у перемогу своєї команди над Селтіком.

Гратимемо не лише за Шахтар, а й за вболівальників. Сподіваюся, завтра всі разом ми успішно проведемо матч, хоч у жодній грі Ліги чемпіонів ми не фаворити, фаворити – Лейпциг, Селтік і Реал. Ми скромні, розуміємо, на що здатні, проте якщо є енергія від уболівальника, то у футболі немає нічого неможливого. Ми віримо в перемогу,

– додав тренер донецького клубу.

Матч 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Шахтар – Селтік відбудеться 14 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 19:45 за Києвом. "Гірники" підходять до поєдинку у бойовому складі.