Феєрія Наполі, тріумф Інтера, успіх команди Яремчука: відеоогляд матчів Ліги чемпіонів

Неаполітанці дозволили собі аж шість голів на полі Аякса, тоді як Брюгге втретє поспіль сенсаційно перемагає. Розповідаємо, як пройшли матчі вівторка в ЛЧ.

У вівторок пройшли перші матчі 3 туру Ліги чемпіонів 2022-2023. Два матчі були винесені на ранній слоти. Баварія розгромила Вікторію, а Марсель впевненно здолав Спортінг.

До теми Колишній воротар Реалу влаштував парад помилок в Лізі чемпіонів: відео диких фейлів

Ще шість матчів відбулись пізніше. Центральною зустріччю був матч у Мілані, де Інтер приймав Барселону. Команда Сімоне Індзагі зуміла перервати серію із двох поразок поспіль. пише 24 канал.

Відеоогляд матчу Інтер – Барселона:

Долю зустрічі вирішив гол Чалханоглу перед перервою. Турок вдало вистрілив з-за меж карного майданчика у ближній кут воріт тер Штегена. Ця перемога дозволила Інтеру вийти на друге місце в групі.

ГРУПА В

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Баварія 3 0 0 9:0 9 2 Інтер 2 0 1 3:2 6 3 Барселона 1 0 2 5:4 3 4 Вікторія 0 0 3 1:12 0

А ось у групі D Спортінг залишився лідером попри крупну поразку від Марселя. У паралельному матчі Тоттенхем і Айнтрахт зіграли в нульову нічию і загострили інтригу в квартеті.

Відеоогляд матчу Айнтрахт – Тоттенхем:

ГРУПА D

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Спортінг 2 0 1 6:4 6 2 Тоттенхем 1 1 1 2:2 4 3 Айнтрахт 1 1 1 1:3 4 4 Марсель 1 0 2 4:4 3

Найрезультативнішим поєдинком дня стала битва в Амстердамі. Наполі першим пропустив від Аякса, але створило приголомшливий камбек.

Команда Спаллетті забила супернику аж шість м'ячів. Героєм зустрічі можна назвати Джакомо Распадорі, який оформив дубль та віддав асист.

Відеоогляд матчу Аякс – Наполі:

Це дозволило Наполі виграти третій матч ЛЧ поспіль. На другій позиції закріпився Ліверпуль, який не мав проблем із Рейнджерсом на своєму полі.

Читайте також Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Спочатку Александер-Арнольд влучно пробив зі штрафного. А на початку другого тайму перевагу подвоїв Салах, який заробив і сам реалізував пенальті.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Рейнджерс:

ГРУПА А

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Наполі 3 0 0 13:2 9 2 Ліверпуль 2 0 1 5:5 6 3 Аякс 1 0 2 6:8 3 4 Рейнджерс 0 0 3 0:9 0

Як і Наполі, продовжує без втрат очок іти Брюгге. Попри відсутність у старті Яремчука та Соболя (останній вийшов на заміну) бельгійці впевненно здолали вдома Атлетіко (2:0).

Відеоогляд матчу Брюгге – Атлетіко:

А ось у паралельній грі Порту з аналогічним рахунком переграв Баєр. Це дозволило португальцям, іспанцям та німцям зрівнятись по балах в турнірній таблиці.

Відеоогляд матчу Порту – Баєр:

ГРУПА B