Марсель – Спортінг 4:1

Голи: Санчес, 13, Харіт, 16, Балерді, 28, Мбемба, 84 – Трінкау, 1.

У вівторок почався 3 тур Ліги чемпіонів 2022-2023. У перших матчах днях Марсель приймав Спортінг, а Баварія зіграла проти Вікторії, пише 24 канал.

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Матч у Франції став негативним бенефісом для воротаря португальців Антоніо Адана. Попри те, що Спортінг відкрив рахунок на старті, команда вже поступалась до 16-ої хвилини.

Спершу Адан невдало вибив м'яч біля своїх воріт. Виконуючи дальній виніс, Антоніо потрапив у набігаючого Алексіса Санчеса. М'яч від чилійця залетів у ворота гостей.

Відео дикого фейлу Адана:

А вже через три оберти секундної стрілки кіпер невдало зіграв на виході при подачі у карний майданчик від Клоса. Його партнер по команда Харіт випередив Адана і вразив пустий кут воріт.

Як забивав Харіт:

Ба більше, на 24 хвилині Антоніо невдало зіграв на виході і змушений був руками грати поза карним майданчиком. Залишившись у меншості і з запасним кіпером, Спортінг врешті решт програв з рахунком 1:4.

Відеоогляд матчу Марсель – Спортінг:

Баварія – Вікторія 5:0

Голи: Сане, 7, Гнабрі, 13, Мане, 21, Сане, 50, Чупо-Мотінг, 59.

У паралельному матчі Баварія розгромила Вікторію, забивши п'ять "сухих" м'ячів. Особливо красивим вийшов третій гол, під час якого Мане продемонстрував яскраву техніку.

Відеоогляд матчу Баварія – Вікторія:

Довідка. Антоніо Адан є вихованцем Реала, за який пограв з 2009 по 2013 роки. У свій час він навіть вигравав конкуренцію у Ікера Касільяса. Всього на його рахунку 18 матчів за "бланкос".