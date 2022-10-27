Провал Барселони, вихід в плей-офф Ліверпуля, Інтера та Порту: відеоогляд матчів середи в ЛЧ
Ліга чемпіонів наближається до своєї розв'язки. Вже визначились 12 із 16-ти команд, які вийдуть в 1/8 фіналу. Найбільш заплутана ситуація у квартеті D, де Тоттенхем не зміг оформити достроковий прохід у плей-офф.
У Лізі чемпіонів завершився 5 тур групової стадії. У минулому турі вихід у плей-офф гарантували собі Реал, Манчестер Сіті, Наполі, Брюгге та Баварія.
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Вчора ж до цієї компанії доєднались Челсі, дортмундська Боруссія, ПСЖ та Бенфіка. А у середу визначились ще три учасники 1/8 фіналу. Одним із них став Ліверпуль, пише 24 канал.
ГРУПА А
Аякс – Ліверпуль 0:3
Голи: Салах, 42, Нуньєс, 49, Елліотт, 52.
Наполі – Рейнджерс 3:0
Голи: Сімеоне, 11, Сімеоне, 16, Естігор, 80.
Команді Юргена Клоппа достатньо було не програти в гостях Аяксу, щоб гарантувати собі прохід далі. Мерсисайдці без проблем розгромили голандського чемпіона, забивши тричі. Героєм матчу став Салах, на рахунку єгиптянина гол та результативна передача.
Відеоогляд матчу Аякс – Ліверпуль:
Втім виграти групу англійцям буде вкрай складно. У паралельному матчі Наполі впевнено переграв Рейнджерс і зберіг відрив у три бали від "червоних". У останньому турі Ліверпулю треба перемагати вдома італійців з різницею у чотири або більше м'ячів.
Відеоогляд матчу Наполі – Рейнджерс:
Турнірне становище:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Наполі
|5
|0
|0
|20:4
|15
|2
|Ліверпуль
|4
|0
|1
|15:6
|12
|3
|Аякс
|1
|0
|4
|8:15
|3
|4
|Рейнджерс
|0
|0
|5
|1:18
|0
ГРУПА В
Брюгге – Порту 0:4
Голи: Таремі, 33, Еванілсон, 57, Еустакіо, 60, Таремі, 70.
Атлетіко – Баєр 2:2
Голи: Карраско, 22, Де Пауль, 50 – Діабі, 9, Хадсон-Одої, 29.
В другому квартеті також визначились обидва колектива-учасника плей-офф. Слідом за Брюгге путівку в 1/8 фіналу завоював Порту, який розгромив бельгійців на їх полі. Українці Роман Яремчук та Едуард Соболь участь у грі не брали.
Відеоогляд матчу Брюгге – Порту:
Допомогли "драконам" їх конкуренти. У паралельному матчі Атлетіко та Баєр поділили очки, через що жодна з команд тепер не зможе піднятись вище третьої сходинки. В останньому турі залишиться визначити лише переможця групи та володаря путівки в Лігу Європи.
Відеоогляд матчу Атлетіко – Баєр:
Турнірне становище:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Брюгге
|3
|1
|1
|7:4
|10
|2
|Порту
|3
|0
|2
|10:6
|9
|3
|Атлетіко
|1
|2
|2
|4:7
|5
|4
|Баєр
|1
|1
|3
|4:8
|4
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ГРУПА С
Інтер – Вікторія 4:0
Голи: Мхітарян, 35, Джеко, 42, Джеко, 66, Лукаку, 87.
Барселона – Баварія 0:3
Голи: Мане, 10, Чупо-Мотінг, 31, Павар, 90+5.
А ось у групі С останній тур перетворився суто на формальність. Перемога Інтера над Вікторією залишила Барселону поза плей-офф Ліги чемпіонів вже другий сезон поспіль. Підопічні Індзагі ж вийдуть з квартету з другого місця.
Відеоогляд матчу Інтер – Вікторія:
Переможцем групи стає Баварія. Підопічні Нагельсманна виграли всі п'ять матчів групи, а у середу без проблем здолали Барселону напіврезервним складом. Каталонцям же знову випаде можливість спробувати себе у Лізі Європи.
Відеоогляд матчу Барселона – Баварія:
Турнірне становище:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Баварія
|5
|0
|0
|16:2
|15
|2
|Інтер
|3
|1
|1
|10:5
|10
|3
|Барселона
|1
|1
|3
|8:10
|4
|4
|Вікторія
|0
|0
|5
|3:20
|0
ГРУПА D
Айнтрахт – Марсель 2:1
Голи: Камада, 3, Коло Муані, 27 – Гендузі, 22.
Тоттенхем – Спортінг 1:1
Голи: Бентанкур, 80 – Едвардс, 22.
Найбільш заплутана ситуація виходить у групі D. У випадку перемоги над Спортінгом до плей-офф виходив би Тоттенхем. Проте "шпори" не змогли здолати португальців вдома і тепер має хоча б не програти в останньому турі Марселю.
Відеоогляд матчу Тоттенхем – Спортінг:
А французи як раз опинились на краю прірви. Команда Тудора програла Айнтрахту в гостях і опинилась на останній сходинці. Для виходу в плей-офф Марселю треба обов'язково перегравати Тоттенхем.
ВІдеоогляд матчу Айнтрахт – Марсель:
Останню путівку в очній дуелі мають розіграти Спортінг та Айнтрахт. Перевага на боці португальців, яким достатньо буде нічиєї для виходу далі, адже перший матч у Німеччині виграли саме вони. "Орлам" же, як і Марселю, потрібна лише перемога.
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Турнірне становище:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Тоттенхем
|2
|2
|1
|6:5
|8
|2
|Спортінг
|2
|1
|2
|7:7
|7
|3
|Айнтрахт
|2
|1
|2
|5:7
|7
|4
|Марсель
|2
|0
|3
|7:6
|6