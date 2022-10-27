Провал Барселони, вихід в плей-офф Ліверпуля, Інтера та Порту: відеоогляд матчів середи в ЛЧ

Ліга чемпіонів наближається до своєї розв'язки. Вже визначились 12 із 16-ти команд, які вийдуть в 1/8 фіналу. Найбільш заплутана ситуація у квартеті D, де Тоттенхем не зміг оформити достроковий прохід у плей-офф.

У Лізі чемпіонів завершився 5 тур групової стадії. У минулому турі вихід у плей-офф гарантували собі Реал, Манчестер Сіті, Наполі, Брюгге та Баварія.

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Вчора ж до цієї компанії доєднались Челсі, дортмундська Боруссія, ПСЖ та Бенфіка. А у середу визначились ще три учасники 1/8 фіналу. Одним із них став Ліверпуль, пише 24 канал.

ГРУПА А

Аякс – Ліверпуль 0:3

Голи: Салах, 42, Нуньєс, 49, Елліотт, 52.

Наполі – Рейнджерс 3:0

Голи: Сімеоне, 11, Сімеоне, 16, Естігор, 80.

Команді Юргена Клоппа достатньо було не програти в гостях Аяксу, щоб гарантувати собі прохід далі. Мерсисайдці без проблем розгромили голандського чемпіона, забивши тричі. Героєм матчу став Салах, на рахунку єгиптянина гол та результативна передача.

Відеоогляд матчу Аякс – Ліверпуль:

Втім виграти групу англійцям буде вкрай складно. У паралельному матчі Наполі впевнено переграв Рейнджерс і зберіг відрив у три бали від "червоних". У останньому турі Ліверпулю треба перемагати вдома італійців з різницею у чотири або більше м'ячів.

Відеоогляд матчу Наполі – Рейнджерс:

Турнірне становище:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Наполі 5 0 0 20:4 15 2 Ліверпуль 4 0 1 15:6 12 3 Аякс 1 0 4 8:15 3 4 Рейнджерс 0 0 5 1:18 0

ГРУПА В

Брюгге – Порту 0:4

Голи: Таремі, 33, Еванілсон, 57, Еустакіо, 60, Таремі, 70.

Атлетіко – Баєр 2:2

Голи: Карраско, 22, Де Пауль, 50 – Діабі, 9, Хадсон-Одої, 29.

В другому квартеті також визначились обидва колектива-учасника плей-офф. Слідом за Брюгге путівку в 1/8 фіналу завоював Порту, який розгромив бельгійців на їх полі. Українці Роман Яремчук та Едуард Соболь участь у грі не брали.

Відеоогляд матчу Брюгге – Порту:

Допомогли "драконам" їх конкуренти. У паралельному матчі Атлетіко та Баєр поділили очки, через що жодна з команд тепер не зможе піднятись вище третьої сходинки. В останньому турі залишиться визначити лише переможця групи та володаря путівки в Лігу Європи.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Баєр:

Турнірне становище:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Брюгге 3 1 1 7:4 10 2 Порту 3 0 2 10:6 9 3 Атлетіко 1 2 2 4:7 5 4 Баєр 1 1 3 4:8 4 Читайте також Без подарунків для Шахтаря: Лейпциг несподівано обіграв Реал у Лізі чемпіонів – відеоогляд

ГРУПА С

Інтер – Вікторія 4:0

Голи: Мхітарян, 35, Джеко, 42, Джеко, 66, Лукаку, 87.

Барселона – Баварія 0:3

Голи: Мане, 10, Чупо-Мотінг, 31, Павар, 90+5.

А ось у групі С останній тур перетворився суто на формальність. Перемога Інтера над Вікторією залишила Барселону поза плей-офф Ліги чемпіонів вже другий сезон поспіль. Підопічні Індзагі ж вийдуть з квартету з другого місця.

Відеоогляд матчу Інтер – Вікторія:

Переможцем групи стає Баварія. Підопічні Нагельсманна виграли всі п'ять матчів групи, а у середу без проблем здолали Барселону напіврезервним складом. Каталонцям же знову випаде можливість спробувати себе у Лізі Європи.

Відеоогляд матчу Барселона – Баварія:

Турнірне становище:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Баварія 5 0 0 16:2 15 2 Інтер 3 1 1 10:5 10 3 Барселона 1 1 3 8:10 4 4 Вікторія 0 0 5 3:20 0

ГРУПА D

Айнтрахт – Марсель 2:1

Голи: Камада, 3, Коло Муані, 27 – Гендузі, 22.

Тоттенхем – Спортінг 1:1

Голи: Бентанкур, 80 – Едвардс, 22.

Найбільш заплутана ситуація виходить у групі D. У випадку перемоги над Спортінгом до плей-офф виходив би Тоттенхем. Проте "шпори" не змогли здолати португальців вдома і тепер має хоча б не програти в останньому турі Марселю.

Відеоогляд матчу Тоттенхем – Спортінг:

А французи як раз опинились на краю прірви. Команда Тудора програла Айнтрахту в гостях і опинилась на останній сходинці. Для виходу в плей-офф Марселю треба обов'язково перегравати Тоттенхем.

ВІдеоогляд матчу Айнтрахт – Марсель:

Останню путівку в очній дуелі мають розіграти Спортінг та Айнтрахт. Перевага на боці португальців, яким достатньо буде нічиєї для виходу далі, адже перший матч у Німеччині виграли саме вони. "Орлам" же, як і Марселю, потрібна лише перемога.

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Турнірне становище: